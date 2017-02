MENINGITE / Napoli, morta insegnante 58enne: chiusa la scuola di Faibano (oggi, 25 febbraio 2017)

MENINGITE, NAPOLI: MORTA INSEGNANTE, SCUOLA CHIUSA (ULTIME NOTIZIE) - Nuovo caso di meningite questa volta al sud dopo gli ultimi (e tanti) casi avvenuti a Milano e Lombardia: purtroppo si tratta di un altro decesso dopo i primi casi del 2017, e avviene a Napoli nella provincia vicino a Faibano. Una donna di 58 anni di Marigliano (Napoli) è morta a causa di meningite pneumococcica. La donna era insegnante in una scuola in località Faibano, per la quale il sindaco di Marigliano Antonio Carpino ha disposto la chiusura. Come spiega la stessa Asl di Napoli, «In caso di meningoencefalite da streptococco e non da meningococco, ricorda il sindaco, non è necessaria la chemio profilassi ma solo la sorveglianza sanitaria per conviventi e i contatti stretti». Resta l’emergenza scatenata nella zona dove viveva la povera professoressa campana con la nota del sindaco che ha voluto precisare e non pretende rischi inutili: «in dalle prime ore del mattino è stata disposta la chiusura del plesso di Faibano della scuola primaria, afferente al I Circolo didattico, per i giorni 24 e 25 febbraio; inoltre, l'Asl di competenza ha allertato tutti i medici di base e i pediatri del territorio, e stabilito di sottoporre alunni e personale docente e non docente del plesso interessato alla profilassi di rito». Per la giornata di ieri e soprattutto per la giornata di oggi, 25 febbraio 2017, il sindaco ha deciso di disporre «un intervento straordinario di sanificazione degli istituti scolastici comunali, a partire dalle ore 14 di ieri, con conseguente chiusura delle scuole interessate per la giornata di oggi 25 febbraio».

MENINGITE, TERNI: MIGLIORANO LE CONDIZIONI DELLA 23ENNE (ULTIME NOTIZIE) - Una buona notizia fa da contraltare al nuovo caso di morte per meningite avvenuta a Napoli: la ragazza di 23 anni ricoverata da due giorni a Terni nel reparto Malattie infettive dell'ospedale di Terni per una meningite da meningococco di tipo C, ha visto migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute, uscendo dalla fase critica dopo la profilassi e il vaccino somministrato nelle ultime 48 ore. La giovane - in base a quanto riferisce una nota dell'azienda ospedaliera Santa Maria - è stabile e sta proseguendo la terapia antibiotica. La ragazza di 23 anni era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria di Terni per un attacco di meningite batteria da meningococco di tipo C. La nota dell’azienda ospedaliera recitava chiaramente: «Le condizioni della giovane non sono critiche. L'ospedale ha attivato immediatamente la Usl Umbria 2 per l'avvio della procedura di sorveglianza sanitaria e di profilassi su familiari, conviventi e altri contatti stretti della giovane ed ha provveduto ad eseguire la profilassi sugli operatori del servizio 118 e su tutto il personale medico e infermieristico ospedaliero che è entrato in contatto diretto con la paziente». Le non gravissime condizioni hanno rasserenato la famiglia che comunque ora sarà sottoposto ad obbligatorio profilassi per evitare possibili rischi spiacevoli; «Dopo la prima diagnosi clinica dato il fortissimo sospetto di meningite, è stata attivata una procedura di accertamenti tempestivi ben collaudata, che ha immediatamente confermato la diagnosi di meningite batterica da meningococco di tipo C», spiega Giorgio Parisi, direttore del pronto soccorso. Si tratta della forma più grave di meningite, che si trasmette esclusivamente per contatto diretto con persone infette.

