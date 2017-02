NoiPA, Pagamento Stipendi / Dipendenti Pubblici, come scaricare il cedolino (oggi, 25 febbraio 2017)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME SCARICARE IL CEDOLINO (ULTIME NOTIZIE) - Prosegue ancora il pagamento degli stipendi nella Pubblica Amministrazione, con il portale NoiPA sotto pressione in questi giorni per la consueta procedura di download del cedolino di questo mese e per le varie pratiche per poter ottenere il pagamento spettato dalla Pubblica Amministrazione. L'attesa per (quasi) tutti i dipendenti pubblici è finita: lo attendevano dal 15 febbraio scorso, ma il cedolino è scaricabile online solo da lunedì 20. Da una settimana dunque sul documento messo a disposizione sul portale NoiPA è visibile la busta paga con lo stipendio di questo mese. Per poter visionare il cedolino stipendiale bisogna selezionare la voce "Documenti disponibili" e cliccare su "Cedolino" per visualizzarne i dettagli. Ma come va letto? La prima pagina contiene le informazioni riepilogative, mentre nella seconda c'è il dettaglio delle informazioni contenute nella pagina precedente e nell'ultima le eventuali note. Come si riscuote, invece, lo stipendio? Il dipendente pubblico registrato a NoiPA deve segnalare il metodo di pagamento preferito tra contanti, conto corrente bancario o carta conto e circuito postale. Se l'indicazione non è presente, il sistema imposta la riscossione in contanti presso la Tesoreria Provinciale.

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: NUOVE ADESIONI AI SERVIZI (ULTIME NOTIZIE) - Il sistema di pagamento stipendi Noipa fa registrare dall'inizio del nuovo anno nuove adesioni ai servizi. A partire da gennaio 2017, si legge sul portale, quattro enti entrano a far parte del mondo Noipa. Si tratta di Ente Stazione Zoologica Anton Dohrn, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, Ispettorato Nazionale Del Lavoro. Si incrementa così l'insieme delle amministrazioni che si rivolgono ai servizi stipendiali e di gestione del personale erogati dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Noipa è un sistema che si occupa della gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del loro trattamento economico quindi del pagamento degli stipendi. Il portale Noipa è suddiviso in due aree: una privata, accessibile ai soli dipendenti della Pubblica Amministrazione amministrati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e una pubblica accessibile a tutti coloro che sono in possesso di un pc e di una connessione a internet.

