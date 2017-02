PREVISIONI METEO/ Sole al nord e perturbazioni che si spostano al centro sud (Ultime notizie oggi, 25 febbraio 2017)

PREVISIONI METEO: SOLE AL NORD DEL PAESE (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Tornerà il sole nella giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, su tutto il nord del nostro paese. Dopo un paio di giorni il cielo tornerà ad essere limpido e con il sole che attraverserà tutte le Alpi con assenza totale di perturbazioni che si inizieranno a vedere appena sotto l'Emilia Romagna tra Toscana e Marche dove comunque non dovrebbe piovere se si esclude la bassissima Toscana. Le temperature sono in rialzo con le minime che andranno dai quattro della mattina ad Aosta alle massime di diciotto gradi a Cagliari nel pomeriggio. Questo perchè nonostante al centro sud ci sarà cattivo tempo in questi giorni il termometro continuerà ad evidenziare temperature piuttosto gradevoli che non dovrebbero rovinare la giornata nonostante tutto. Staremo a vedere poi come sarà il tempo domenica dove comunque la tendenza di bel tempo al nord e pioggia al sud dovrebbe essere conservata. Sarà sicuramente interessante poi valutare anche la situazione del vento che tornerà ad essere protagonista nella giornata di oggi.

PREVISIONI METEO: LE PERTURBAZIONI SI SPOSTANO AL CENTRO SUD (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, sicuramente porterà a un inversione della tendenza vista ieri. Il maltempo infatti lascerà il nord del nostro paese per invadere il sud. Già dalle prime ore del mattino pioverà ovunque dalla Toscana in giù. Ci saranno dei forti temporali a Roma, nella bassa Campania, in Puglia, Calabria e Sicilia. Oltre a questo ci saranno anche delle leggere e costanti precipitazioni sulle altre regioni come Abruzzo, Molise e Basilicata. Le temperature dovrebbero comunque rimanere anche leggermente sopra alla media stagionale nonostante il vento che dovrebbe essere un po' più forte degli altri giorni. Questo infatti tirerà da nord verso sud sul versante tirrenico e da sud verso nord invece su quello adriatico. La situazione dovrebbe comunque rimanere così anche nella giornata di domani quando il maltempo non dovrebbe abbandonare il centro sud. Staremo a vedere quali saranno poi le evoluzioni.

