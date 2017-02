Riti voodoo per fare le prostitute/ Fermati due nigeriani: terrorizzavano le donne con la stregoneria

RITI VOODOO PER FARE LE PROSTITUTE: DUE NIGERIANI FERMATI (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Venivano sottoposte a riti voodoo e poi fatte diventare prostitute nel nostro paese. Due nigeriani sono stati fermati con l'accusa di tratta di persone e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravati dall'aver agito al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale e per trarne profitto. Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, di Asiruwa Aigbedo, 36 anni, e della sua convivente Sylvia Aghimen, di 34 anni. I due nigeriani sono stati fermati da agenti della squadra mobile di Catania rispettivamente a Ferrara e Parma. Secondo le accuse avrebbero fatto arrivare in Italia giovani donne per avviarle alla prostituzione. L’uomo avrebbe reclutato le giovani grazie all’aiuto di connazionali in Nigeria e ne avrebbe organizzato il viaggio verso l’Italia. La donna avrebbe invece controllato che le ragazze si prostituissero regolarmente. L’operazione che ha portato al fermo dei due nigeriani è stata chiamata “Bross” dalle parole brother (fratello) e boss (capo), come le prostitute chiamavano il nigeriano: le indagini sono partite dalla denuncia di una di loro un anno fa. La ragazza ha raccontato di aver accettato la proposta di poter studiare in Europa e di essere partita con altre 13 giovani nigeriane dopo esser stata sottoposta al riti voodoo. Arrivata a Ferrara con un'altra ragazza aveva trovato ad attenderle Aigbedo e la sua convivente: i due avrebbero poi imposto alle giovani di prostituirsi per estinguere il debito di 25.000 euro per aver organizzato il loro viaggio. Le due giovani si sono rifiutate e così sono sarebbero state picchiate e indotte a prostituirsi.

