12ENNE ACCOLTELLATA IN STRADA / Genova, colpita all'addome da un uomo: è grave (Ultime notizie oggi, 26 febbraio 2017)

12ENNE ACCOLTELLATA IN STRADA A GENOVA: SI ERA MESSA IN MEZZO PER DIFENDERE IL PADRE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Sono gravi le condizioni di una 12enne accoltellata in strada a Genova intorno alle ore 11:00 di questa mattina. A darne notizia è il sito FanPage.it che ha rivelato le prime drammatiche informazioni su quanto accaduto in via Teglia, nei pressi del quartiere Rivarolo. Stando alle testimonianze del padre di origini ecuadoriane, la ragazzina stava passeggiando insieme al genitore quando è stata accoltellata da un uomo di origini nordafricane. L'aggressore aveva avuto con il padre alcuni screzi per futili motivi. Secondo le prime notizie, la giovanissima vittima è stata immediatamente condotta d'urgenza presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Gaslini e le sue condizioni attuali sarebbero tutt’altro che rassicuranti. La 12enne è stata improvvisamente colpita all'addome e dopo il suo arrivo al Gaslini è stata prontamente sottoposta ad un delicato intervento chirurgico prima di essere trasferita in rianimazione in condizioni drammatiche. Sull'accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile di Genova che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione a scapito della ragazzina. Importanti, in tal senso, le dichiarazioni del padre il quale avrebbe riferito agli inquirenti quanto accaduto. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il padre della 12enne avrebbe raccontato le dinamiche dell'aggressione: la figlia si sarebbe intromessa nel corso di una discussione per futili motivi tra l'uomo e l'aggressore nordafricano, ricevendo una coltellata da quest'ultimo. Non rendendosi conto della gravità della ferità, il padre aveva condotto a casa la figlia, colpita intorno alle ore 11:00 e solo dopo due ore, accorgendosi dell'elevata perdita di sangue, avrebbe deciso di trasportarla direttamente in ospedale senza quindi chiamare il 118.

