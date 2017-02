AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente sull'A1 Firenze-Roma nella notte (ultime notizie in tempo reale, oggi 26 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017). INCIDENTE SULL'A1 FIRENZE-ROMA - Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'A1 Firenze-Roma con traffico rallentato al km 300.9 direzione Milano tra Incisa-Reggello e Firenze sud. Il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, non rivela però l'entità dei danni e lo stato dei coinvolti sottolineando solo il traffico che si è creato a poca distanza. Il tutto si è verificato attorno alle 23.34 di ieri e non ci sono informazioni se questa mattina ci saranno altri problemi in merito e se ci sarà traffico oppure delle deviazioni in merito all'incidente. Gli aggiornamenti in tempo reale arriveranno proprio sul sito in questione dove viene seguita ogni situazione legata alle autostrade ora dopo ore. Staremo a vedere quindi se ci saranno delle comunicazioni e se quindi si potrà circolare regolarmente anche nei pressi di Incisa-Firenze. Probabile però che il solito tempestivo intervento degli addetti ai lavori ripristinerà prima possibile la situazione in questione.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017). NELLA NOTTE CANTIERI E ATTENZIONE AL MALTEMPO - La giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, prevede tempo variabile ancora in diverse parti del nostro paese. Questo porterà quindi al dover fare attenzione quando si andrà in autostrada. Il sito istituzionale Autostrade.it nella notte ha voluto segnalare la situazione legata al vento che è sempre più forte e tira soprattutto sulla costiera tirrenica da sud verso nord. Nella notte sono arrivate delle segnalazioni legate all'A16 Napoli-Canosa con vento forte tra il bivio A16/A1 Milano-Napoli e Avellino est. Inoltre viene sottolineato come sarà molto importante fare attenzione sull'A30 Caserta-Salerno tra il bivio A30/A1 Milano-Napoli e il bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Nella notte sono stati diversi anche i cantieri segnalati ancora dal sito istituzionale. Soprattutto si segnala sull'A1 Bologna-Firenze la chiusura del tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano fino alle 14.00 di oggi al km 278.1 direzione Napoli.

© Riproduzione Riservata.