DJ FABO IN SVIZZERA/ Fabiano Antoniani chiede l'eutanasia: visite in corso, "ma può ancora cambiare idea" (Oggi, 26 febbraio 2017)

DJ FABO IN SVIZZERA PER CHIEDERE L'EUTANASIA: VISITE IN CORSO, "MA PUÒ ANCORA CAMBIARE IDEA" (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Fabiano Antoniani, conosciuto meglio come Dj Fabo, è giunto in Svizzera per chiedere l'eutanasia: inutili gli appelli per una legge sul testamento biologico, visto il terzo rinvio della discussione alla Camera. Da qui la decisione di andare in Svizzera per porre fine alla sua vita, stravolta dall'incidente stradale del 2014: da allora è, infatti, cieco e tetraplegico. L'annuncio è stato dato da Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni: «Si sta sottoponendo alle visite mediche previste dai protocolli. Tuttavia potrebbe ancora cambiare idea» riporta Il Fatto Quotidiano. La notizia è stata poi diffusa sui social network dallo storico militante radicale Marco Cappato, il quale ha spiegato di aver accettato di accompagnarlo in una clinica elvetica. «Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì». Appena due giorni fa il terzo rinvio della discussione del disegno di legge sul Biotestamento in aula alla Camera.

DJ FABO IN SVIZZERA PER CHIEDERE L'EUTANASIA: L'ULTIMO APPELLO (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Non è servito a nulla l'appello di Fabiano Antoniani, questo il vero nome di Dj Fabo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva tirato in ballo chiedendogli di intervenire per «sbloccare lo stato di impasse voluto dai parlamentari». Indignato Dj Fabo, che ha deciso di andare in Svizzera per chiedere l'eutanasia. «È veramente una vergogna che nessuno dei parlamentari abbia il coraggio di mettere la faccia per una legge che è dedicata alle persone che soffrono, e non possono morire a casa propria, e che devono andare negli altri Paesi per godere di una legge che potrebbe esserci anche in Italia» ha dichiarato con disappunto Fabiano Antoniani nel suo ultimo appello. Dj Fabo si era rivolto all'Associazione Luca Coscioni per smuovere le coscienze dei politici, ma si sente schiavo «di uno Stato che ci costringe ad andare all’estero per liberarci da una tortura insopportabile e infinita».

© Riproduzione Riservata.