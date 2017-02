ELISABETTA STERNI/ Video hard come Tiziana Cantone, il web si spacca e avvisa: "Stai attenta alle foto”

ELISABETTA STERNI, VIDEO HARD COME TIZIANA CANTONE: IL WEB SI SPACCA E QUALCUNO AVVISA. "STAI ATTENTA ALLE FOTO IN CUI MOSTRI IL VISO" (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Continua il dibattito sui social per quanto è successso ad Elisabetta Sterni, la ragazza di Padova che in questi giorni ha scoperto che un suo video hard è stato diffuso su internet. Forte la similitudine con quanto è accaduto a Tiziana Cantone, morta suicida a causa della gogna mediatica che la vedeva colpevole invece che vittima, ma in questo caso l'opinione pubblica si è schierata per la maggior parte in difesa della vittima. Molte anche le contestazioni, come ha rivelato Elisabetta Sterni ai diversi giornali nazionali, ma anche molteplici manifestazioni d'affetto e vicinanza. Fra questi anche la cantante Aba, una concorrente che ha partecipato a X-Factor che, come sottolinea Il Mattino di Padova, ha puntato il dito contro la logica inversa che scagiona chi ha diffuso il video e condanna invece il bersaglio. "Anche se la ragazza era d'accordo a farsi filmare", sottolinea, "non ha dato il consenso alla diffusione", aggiungendo anche che nonostante i rapporti amorosi e sessuali siano parte integrante della vita di ognuno, rappresenta una paura da cui fuggire. "Si chiama ipocrisia e bigottismo", ribadisce, esprimendo un concetto condiviso anche da quanti in queste ore si trovano ad empatizzare con quanto accaduto ad Elisabetta Sterni. Messaggi di ammirazione per il coraggio con cui la ragazza dimostra di non lasciarsi abbattere dalle angherie dell'ex fidanzato, che secondo le prime voci sarebbe il fautore della diffusione del video. Qualcuno tuttavia le fa notare su Instagram, come commento ad un video di ringraziamento che ha pubblicato in queste ore: "Quello che giudicano sono le fotorafie e i video che metti qui o su altri social". Sarebbero più pericolosi, secondo l'utente, in quanto Elisabetta mostrerebbe il suo volto. Clicca qui per vedere il post di Elisabetta Sterni e leggere i commenti.

