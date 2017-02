INCENDIO ODERZO / Centro Commerciale ‘Parco Stella’ in cenere: distrutti Brico e Unieuro (oggi, 26 febbraio 2017)

INCENDIO ODERZO, CENTRO COMMERCIALE “PARCO STELLA” IN FIAMME: BRICO E UNIERO IN CENERE (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo incendio divampato ieri sera e durato per tutta la notte ad Oderzo, nel grande centro commerciale “Parco Stella”. Un rogo impressionante partito attorno alle 20 di ieri sera che per fortuna ha preso un momento della giornata dove i negozi erano chiusi e non vi erano neanche dipendenti all’interno. Dalle prime ricostruzioni, l’incendio di Oderzo è partito dal negozio di elettronica Unieuro e le fiamme si sono quasi subito diffuse anche al vicino Brico Center causando l’allarme incendio in tutta la zona. I pompieri, intervenuti in massi, hanno cercato di contenere le fiamme evitando che si diffondesse in altri negozi del centro commerciale. Le fiamme si sono propagate velocemente alle strutture, avvolgendole e creando altissime lingue di fuoco visibili da vari punti della città; come riporta il Gazzettino, sul posto sono intervenute le squadre di Treviso, Motta di Livenza, Conegliano, Pordenone e Mestre con 50 unità ed con il supporto di 4 autoscale e 7 autobotti. Da ieri sera è presente sul posto il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale per le operazioni di sequestro e per le prime indagini sull'origine dell'incendio, non si sa ancora se sia stato doloso o accidentale.



INCENDIO ODERZO, CENTRO COMMERCIALE “PARCO STELLA”: STRUTTURE A ISCHIO CROLLO (ULTIME NOTIZIE) - Nell’incendio di Oderzo, il centro commerciale Parco Stella ha visto questa mattina il bilancio per fortuna tragico solo in termini economici e non in termini di vittime o feriti, anche se le fiamme sono state davvero spaventose e per tutta la notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per evitare il peggio. Unieuro e Brico distrutti e ridotti in cenere, le materie plastiche e i legnami hanno bruciato subito rendendo un inferno l’area attorno al Parco Stella di Oderzo. I pompieri hanno lavorato senza sosta tutta la notte e ancora questa mattina stanno operando dall'esterno del fabbricato. Molti cittadini hanno avvertito anche questa mattina un fumo acre per tutta la zona, spiegabile con i materiali del negozio di elettronica con materiali tecnologici e plastici assieme; al momento la situazione sembra essere sotto controllo per le fiamme, ancora non del tutto domate, ma resta il grave problema sicurezza. Entrare infatti all’interno del fabbricato è pericoloso, con il rischio di crollo dell’intera struttura commerciale che impegnerà gli uomini delle forze dell’ordine ancora per molte ore.

