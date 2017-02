INCIDENTE STRADALE / Salerno, auto si ribalta con quattro ventenni ubriachi feriti (oggi, 26 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE, SALERNO: AUTO SI RIBALTA, 4 FERITI (ULTIME NOTIZIE) - È la Campania a segnalare un doppi incidente stradale che nelle prime ore di questa domenica mattina hanno fatto temere il peggio: nella purtroppo consueta “follia” dei sabato sera, a Salerno in zona nord verso Cava quattro giovani ventenni sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave in un grave incidente stradale. Quattro ragazzi a bordo di una Bmw di colore grigio tutti di nazionalità italiana residenti a Cetara, si sono ribaltati con la macchina, urtando altre auto in sosta. I 4 sono usciti dell'abitacolo con escoriazioni varie ma sostanzialmente illesi per quanto invece si poteva temere vedendo la dinamica dell’incidente. Secondo gli inquirenti e i primi testimoni, la causa del ribaltamento sarebbe l’eccessiva quantità di alcol in corpo, con la macchina che viaggiava a forte velocità e che non è riuscita a tenere aderenza dopo una svolta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:00 del mattino 4 ragazzi erano più o meno tutti della stessa età compresa tra i 20 e i 27 avevano passata la serata in un noto locale di Salerno, come riporta il Mattino.

INCIDENTE STRADALE, SANTA MARIA CAPUA VETERE: 27ENNE FERITO DOPO SCHIANTO (ULTIME NOTIZIE) - Dopo Salerno, è Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta) a segnalare un altro incidente stradale cittadino, questa volta nella prima mattinata e non coincidente con i bagordi del sabato sera. Bruttissima la dinamica di questo secondo incidente: una Nissan Micra si è scontrata con un’altra auto in sosta e si è ribaltata immediatamente rimbalzando più volte. Alla guida un ragazzo di 27 anni residente a Casoria che è stato trasportato subito in ospedale ma che pare non abbia riportato gravissime conseguenze, (è ora in codice giallo al nosocomio nelle vicinanze dell’incidente). Ancora da chiarire tutto, dinamica precisa, responsabilità e grado di alcolemia nel corpo del ragazzo che è comunque sembrato lucido ai primi testimoni accorsi per i primi soccorsi.

