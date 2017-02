INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse nel Lazio: sisma di 2.7M in provincia di Rieti (in tempo reale, 26 febbraio 2017, ora 1:35)

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE NEL LAZIO: SISMA DI 2.7M IN PROVINCIA DI RIETI (IN TEMPO REALE, 26 FEBBRAIO 2017) - Prima scossa di oggi, domenica 26 febbraio 2017, nella provincia di Rieti e pari a 2.7 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.69 e longitudine 13.17, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessati Accumoli, Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Montereale e Posta. Negli ultimi minuti non si registra nuova attività tellurica nel sottosuolo, mentre continuano le scosse minori nella zona colpita. Due i sismi di lieve entità rilevati fino ad ora, di 1.7M e di 1.6M avvenuti alle 00:15 e 00:26. Sul fronte estero, scossa di 4.0M in Messico alle 00:24, nell'isola offshore di Oaxaca. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 15.55 e longitudine 95.50, ipocentro a 40 km di profondità. Trema anche Vanuatu alle 00:08, a causa di una scossa di 4.8M individuata a latitudine 14.78 e longitudine 167.52, ipocentro a 162 km di profondità.

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE NEL LAZIO: SISMA DI 2.0M IN PROVINCIA DI RIETI (IN TEMPO REALE, 26 FEBBRAIO 2017) - Serata tranquilla per l'Italia dal punto di vista sismico: l'ultimo episodio risale alle 22:31. La scossa ha colpito la provincia di Rieti, con una potenza pari a 2.0M: l'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.67 e longitudine 13.3, ipocentro a 12 km di profondità. Interessate Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto, Cittareale, Acquasanta Terme, Campotosto, Capitignano, Montereale, Valle Castellana, Cortino, Rocca Santa Maria e Montegallo. Scossa di 2.2M alle 21:22, sempre in provincia, con ipocentro ad 11 km di profondità. L'epicentro è stato localizzato invece a latitudine 42.65 e longitudine 13.16. Interessate Cittareale, Accumoli, Amatrice, Cascia, Posta, Borbona, Montereale, Norcia, Monteleone di Spoleto, Arquata del Tronto, Leonessa, Capitignano e Poggiodomo.

