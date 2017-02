MIHRI MUSFIK HANIM / Un doodle di Google dedicato al 131° anniversario della pittrice turca (oggi 26 febbraio 2017)

MIHRI MUSFIK HANIM: IL DOODLE DI GOOGLE DEDICATO AL 131° ANNIVERSARIO DALLA NASCITAS DELLA PITTRICE TURCA (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Google ha deciso di ricordare con un doodle il 131° anniversario della nascita di Mihri Müsfik Hanim, prima artista femminile contemporanea turca conosciuta soprattutto per i suoi ritratti. Nata ad Istanbul ha avuto un precoce interesse per la letteratura, la musica e la pittura considerando che il padre era un esperto di anatomia e un istruttore ben noto nella Scuola Militare di Medicina e sembra che questo abbia particolarmente influenzato la sua carriera artistica. Hanim ha preso lezioni private di pittura, e si è trasferita prima a Roma e poi a Parigi per immergersi nei circoli d'arte. Proprio nella capitale francese Hanim è stata introdotta dal ministro delle Finanze, Cevit Bey, che ha riconosciuto il talento della pittrice ed ha inviato una raccomandazione al Ministro dell'Istruzione per nominarla come insegnante d'arte presso la Scuola di Formazione Insegnanti di Istanbul per le ragazze nel 1913.

