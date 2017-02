PAKI VALENTE / Anna Marchesini, nuovo appello dell’ex marito: “voglio vedere mia figlia Virginia” (Domenica Live, 26 febbraio 2017)

PAKI VALENTE, EX MARITO DI ANNA MARCHESINI: UN NUOVO APPELLO ALLA FIGLIA VIRGINIA (DOMENICA LIVE) - Torna oggi a Domenica Live Paki Valente, l’ex marito di Anna Marchesini per rivolgere un nuovo appello alla figlia Virginia, che non vede da ormai tantissimi tempo perché pare che la giovane non voglia avere a che fare con il padre da ben prima la morte dell’amatissima comica e attrice Anna Marchesini. Nel 2017 l’uomo ha scritto una nuova lettera a Barbara D’Urso per chiedere di ritornare in trasmissione e rivolgere un altro appello alla figlia dopo quelli espressi negli scorsi mesi; a ottobre Paki Valente ha risposto in una intervista a Libero raccontano il suo dolore. «Mia figlia ha subito 22 anni di condizionamenti da parte della madre e adesso che mia moglie è morta si trova nella situazione di dover resettare tutto. Le sembra una cosa facile per una ragazza tanto giovane? Per nostra figlia io sono il male, lei non sa bene il perché ma è così e non ha alcun desiderio di incontrarmi». Paki racconterà anche oggi come la figlia non la vede da ormai tantissimo tempo (ora ha 24 anni) e che non si arrende comunque nella richiesta di una semplice visita: «Mia figlia ora ha bisogno di amore e protezione che solo la madre e io possiamo darle. Per questo sono tornato in Italia. On line leggo che mia figlia Virginia Valente è figlia di Anna Marchesini e io, che sono il padre, non esisto. Leggo che da anni percepisco 10 mila euro da mia moglie e non è vero. E’ ora di finirla. Ora le direi invece amore, il passato è passato. Adesso c’è il presente e non possiamo stare lontani. Sei arrabbiata, lo capisco perché ho avuto anch’io 24 anni e sono stato confuso. Ma ora basta, onoriamo i morti amando i vivi e amandoci. Ti voglio tanto bene e ci sarò sempre per te».

PAKI VALENTE, EX MARITO DI ANNA MARCHESINI: DOVE NASCE LA VICENDA (DOMENICA LIVE) - All’inizio di settembre Paki Valente ha scritto una lettera alla figlia Virginia, avuta con Anna Marchesini: nella missiva fra le altre cose si può leggere: "Sono preoccupato per te, per favore dimmi dove sei, vorrei incontrarti, parlarti e ascoltarti per giorni. Tu non ti rendi conto di quanto sia stato difficile relazionarmi con te. Non so più dove cercarti, vorrei solo capire questo atteggiamento nei confronti di tuo padre, che ti ha sempre voluta bene e tenuta nel cuore. Ora che sei più grande potremmo provare a ricostruire un rapporto forte e naturale. Recuperiamo tutto il tempo che abbiamo perso. Ricorda che tu sei la cosa più importante della mia vita, figlia mia”. Paki Valente, ex marito di Anna Marchesini, è stato ospite della prima puntata dello scorso anno di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso per parlare della sua difficile situazione familiare che oggi lo vede molto distante dalla figlia Virginia. L'uomo ha iniziato raccontando la sua storia d'amore con l'attrice e anche le fasi successive al divorzio, quando l'attore su spinta dei legali chiese ad Anna il mantenimento perché l'ex moglie "si rifiutava di farmi vedere mia figlia”. La polemica che rilanciata in studio ha visto al centro proprio Paki, visto quanto dichiarato sui giornali nelle scorse settimane: «sono molto addolorato di non averlo saputo da mia figlia ma dagli amici», si riferisce l’ex consorte di Anna Marchesini rispetto alla notizia della morte dell’ex moglie. All’Ansa riportava così lo scorso 30 luglio, «Ma sono ancora più addolorato per aver saputo la notizia da amici e non dai famigliari più stretti. A cominciare da mia figlia Virginia, per prima abituata e costretta fin da piccola a tenermi a distanza e all’oscuro di tutto. Ma ora in questo momento di dolore farà di tutto per starle vicino e darle conforto». La figlia Virginia però resta al centro della diatriba visto che sempre secondo dichiarazioni di Paki Valente, in questo momento non riuscirebbe a vederla: «dopo la morte della madre non posso più vedere mia figlia». Da cosa deriva questa scelta? È della figlia o in termini legali qualcosa ancora non quadra? Le novità si avranno nella puntata di oggi a Domenica Live.

© Riproduzione Riservata.