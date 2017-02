PALAZZINA CROLLATA A CATANIA / Esplosione per fuga di gas: una donna morta, neonata grave tra i feriti (oggi, 26 febbraio 2017)

PALAZZINA CROLLATA A CATANIA, FUGA DI GAS: DEVASTA CENTRO CITTÀ (ULTIME NOTIZIE) - Gravissima esplosione in centro città a Catania dove una palazzina di tre piani è crollata dopo una probabile fuga di gas e scoppio di una bombola inserita nel condominio. L’esplosione ha coinvolto anche due palazzine attigue facendole evacuare ma per fortuna senza provocare ulteriori danni: i problemi sono tutti nella palazzina, sconquassata dalla esplosione e crollata praticamente interamente. Alle 2.30 una bombola di gas esplode e sveglie tutto il centro città di Catania, il bilancio è terribile con quattro feriti gravissimi e una donna morta sotto le macerie ingenti post-crollo. Si pensa allo scoppio di una bombola, visto che il palazzo non è servito da gas di città: la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha disposto il sequestro dell'immobile e delegato le indagini alla polizia di Stato. Della palazzina, sventrata dall'esplosione, sono rimasti solo il tetto e le fondamenta, evacuati invece i palazzi adiacenti.

PALAZZINA CROLLATA A CATANIA, FUGA DI GAS: UN MORTO E QUATTRO FERITI (ULTIME NOTIZIE) - Il bilancio dopo il crollo della palazzina di Catania centro è tragico: una donna di 85 anni è morta dopo l’esplosione fragorosa, trovata poi questa mattina sotto le macerie insieme ad altri quattro gravi feriti, due in codice rosso trasportati immediatamente in ospedale. E' ricoverata in coma farmacologico con la prognosi riservata la bambina di 10 mesi rimasta gravemente ferita nel crollo della palazzina in cui abitava con la famiglia a Catania: frattura cranica e contusioni varie, non è in pericolo di vita ma versa in condizioni molto serie in prognosi riservata. Uno dei quattro feriti invece è ustionato, visto che sarebbe stato il più vicino all’esplosione di una bombola, ritenuta per ora assolutamente accidentale e non dolosa. Come riporta l’Ansa, secondo alcuni vicini “dalla sua abitazione, al primo piano, provenivano dei rumori tipici di lavori domestici e c'era odore di gas”. Gli altri due feriti, non gravi, sono nell'ospedale di Lentini, nel Siracusano. Ancora questa mattina ricerche in corso per cercare altri eventuali corpi sotto le macerie, con i lavori che stanno andando avanti ininterrottamente da questo primo mattino.

