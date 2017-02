PREVISIONI METEO/ Ancora sole al nord e brutto tempo al centro-sud (Ultime notizie oggi, 26 febbraio 2017)

PREVISIONI METEO: ALTRA BELLA GIORNATA AL NORD, MA STOP ALL'ENTUSIASMO (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, sarà ancora di bel tempo al nord del nostro paese ma bisogna anche frenare gli entusiasmi. L'inverno infatti non è affatto finito e in questo suo ultimo mese di regno si farà sentire ancora con grande intensità. E' prevista infatti un'altra ondata di maltempo per la prossima settimana quando tornerà pioggia e freddo su tutto il paese. Intanto però al nord dopo un sabato di sole quasi ovunque ci si potrà godere un'altra bella giornata con poche nuvole e temperature anche rigide ma rinfrancate dalla presenza del sole. Le minime si registreranno nella mattina con i meno quattro gradi di Aosta, dove il cielo sarà coperto con schiarite nel pomeriggio. Invece le massime toccheranno i dodici gradi di Genova nel pomeriggio quando salirà il mercurio nel termometro anche nelle altre regioni. Per esempio infatti nel pomeriggio ad Aosta sono previsti nove gradi con una importante escursione termica dalla mattina al pomeriggio.

PREVISIONI METEO: CIELO GRIGIO E QUALCHE PIOGGIA SUL CENTRO-SUD (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - A differenza del nord a sorpresa continuerà anche oggi, domenica 26 febbraio 2017, il maltempo al centro-sud del nostro paese. Vedremo infatti il cielo nuvoloso fin dalle prime ore del mattino con qualche pioggerellina su Basilicata, Calabria, Puglia e anche Sicilia. Quelle piccole precipitazioni però si trasformeranno in veri e propri temporali nell'arco del pomeriggio soprattutto nell'entroterra siciliano. Il cielo invece sarà coperto per tutto il giorno su Lazio, Umbria, Abruzzo e Campania così come sull'altra isola la Sardegna. Attenzione alle temperature che dovrebbero essere abbastanza fredde con le minime di due gradi a Perugia e Firenze nella prima mattina. Nel pomeriggio comunque salirà il mercurio nel termometro con quindici gradi di massime a Palermo e Catania. Così come al nord la prossima settimana porterà l'ultimo freddo di questa stagione con l'inverno che prima di cedere il passo alla primavera vuole dimostrare ancora di essere presente.

