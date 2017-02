ROBERTA RAGUSA NEWS, ANTONIO LOGLI: PUÒ FUGGIRE, RISCHIA L'ARRESTO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze, che il 14 febbraio scorso ha deciso di non modificare la misura cautelare nei confronti di Antonio Logli, condannato a 20 anni in primo grado per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, esiste ancora la possibilità che il 53enne di Gello San Giuliano Terme finisca presto dietro le sbarre. Come riportato da Fabrizio Peronaci sulla pagina Facebook Giornalismo Investigativo, infatti, il rischio che Logli si dia alla fuga, a detta della Procura di Pisa, è concreto. L'uomo che avrebbe ucciso e fatto sparire il corpo di Roberta Ragusa la notte tra il 12 e il 13 gennaio di 5 anni fa, secondo la procura pisana non sarebbe affatto intenzionato a scontare la pena derivata dal rito abbreviato e per questo motivo, tra le richieste rispetto alle quali dovrà esprimersi la Cassazione, vi è anche quella per cui Logli dovrebbe comunicare tutti i suoi spostamenti "dalle sette di mattina alle 21 (orari in cui può uscire di casa) minuto per minuto alla polizia giudiziaria, nel timore di allontanamento improvviso". Ricordiamo che Antonio Logli attualmente deve osservare l'obbligo di dimora nei comuni di Pisa e San Giuliano, mentre non può lasciare la propria abitazione dalle 21 alle 7. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha anche integrato l'obbligo di dimora notturno vietando l'espatrio e con una "reperibilità", che si traduce nel comunicare in maniera preventiva i luoghi in cui Logli deve risultare rintracciabile.

