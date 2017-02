TERREMOTO/ Le casette agli sfollati? No-sì-forse, ecco la soluzione che manca al governo

Quando di un film si fa un sequel nella maggior parte dei casi si rimane delusi. Le aspettative sono tante ma poi la delusione spesso è maggiore. Non possiamo certamente paragonare la tragedia di un terremoto che ha portato morte e devastazione al sequel di un film, ma quello che sta accadendo nella gestione del post-emergenza è deludente. Nulla a che vedere con l'organizzazione messa in piedi dopo il terremoto del 2009 all'Aquila.

Le dichiarazioni, "rubate" ma vere, al commissario Errani fanno una fotografia reale di quanto sta accadendo. La visibilità e l'autorità che l'ingegner Fabrizio Curcio ha come capo della Protezione civile lascia un po' il tempo che trova. Mentre i Map, i moduli abitativi provvisori, sono ancora una chimera per migliaia di sfollati, gli albergatori della costa sono preoccupati dal fatto di non avere camere libere in vista della stagione estiva, e soprattutto non sanno come gestire le prenotazioni. La presenza dei terremotati un po' disturba, anche se molti alberghi hanno fatto il sold out in stagioni in cui, negli anni passati, erano addirittura chiusi.

Film già visto, in edizione migliore. La stessa cosa accadde anche all'Aquila 2009, ma in quell'occasione l'organizzazione fu diversa, migliore e con tempi decisamente più ristretti. Il terremoto che ha colpito Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, ha avuto lo scorso mese di agosto il suo inizio. Oggi, a febbraio, sono passati sei mesi, e ne mancano ancora due abbondanti prima dell'inizio della stagione per gli alberghi della costa adriatica. Il terremoto dell'Aquila accadde nel mese di aprile, a ridosso dell'apertura della stagione estiva per gli albergatori. Oggi centinaia di albergatori richiedono indietro le stanze occupate dagli sfollati, non vogliono perdere la clientela estiva, quella che sceglie le spiagge italiane per le tanto agognate ferie. I dati Istat relativi al 2015 raccontano che in provincia di Ascoli Piceno sono 1.901 le imprese turistiche, per oltre 380mila arrivi annui; in quella di Fermo 1.217 imprese per 238mila arrivi. In Abruzzo regina è la provincia di Teramo, con 2.790 imprese e 548mila arrivi. Se ci spostiamo in Umbria nella provincia di Perugia sono registrate a Unioncamere 4.972 imprese e gli arrivi superano abbondantemente i due milioni di persone. Numeri che corrispondono a un'industria turistica che è fulcro del Centro Italia e che in parte giustificano le preoccupazioni degli operatori.

Ma anche nel 2009 i problemi furono gli stessi. Eppure il 21 aprile, a quindici giorni dal terremoto, accaduto il 6 aprile, quando si era detto che gli sfollati negli alberghi, oltre 30mila persone, dovevano lasciarli liberi entro il 31 maggio, una riunione risolse tutto. Allora c'era maggiore potere decisionale. L'allora capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, e il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, sottoscrissero una convenzione che stabilì che gli sfollati sarebbero potuti rimanere a oltranza. Il ristoro agli albergatori variava dai 38 ai 48 euro quotidiani.