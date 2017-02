DJ FABO, EUTANASIA IN SVIZZERA/ Fabiano Antoniani ha deciso di morire, Beppino Englaro: “i cittadini sono avanti, le istituzioni no"

DJ FABO IN SVIZZERA, FABIANO ANTONIANI CHIEDE L'EUTANASIA: BEPPINO ENGLARO "I CITTADINI SONO AVANTI, LE ISTITUZIONI NO" (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Beppino Englaro ha commentato la vicenda di Dj Fabo, che è andato in Svizzera per chiedere l'eutanasia. Il padre di Eluana Englaro, che ha portato avanti la battaglia per il diritto all'autodeterminazione anche per chi non è in grado di esprimere la sua volontà, ha puntato il dito contro le istituzioni: «L'eutanasia è una questione che tutte le nazioni civili devono affrontare, con la quale prima o poi ogni paese deve fare i conti e anche il nostro Parlamento deve dare delle risposte. Non siamo ancora venuti a capo di tanti diritti fondamentali che riguardano la persona» ha dichiarato all'Ansa. Beppino Englaro ha, però, precisato che eutanasia e autodeterminazione terapeutica sono due principi differenti: «Quando cominciai quella battaglia, 25 anni fa, c'era il deserto culturale su questo argomento. Ora la gente ha molta più sensibilità su temi come l'eutanasia, l'autodeterminazione, il testamento biologico, i cittadini sono avanti, ma sono le istituzioni, è la legge, che tardano a dare risposte e si arriva a decisioni come quella del dj Fabo».

DJ FABO IN SVIZZERA, FABIANO ANTONIANI CHIEDE L'EUTANASIA: LA REAZIONE ALL'ANNUNCIO SUI SOCIAL (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - L'annuncio di Marco Cappato di aver accettato di accompagnare Dj Fabio (il cui vero nome è Fabiano Antoniani) in Svizzera per chiudere l'eutanasia è diventato virale: tantissimi i commenti e le condivisioni e l'hashtag #FaboLibero sta spopolando sui social network. Diventato cieco e tetraplegico a causa di un incidente d'auto nel 2014, Dj Fabo ha compiuto 40 anni il 9 febbraio scorso. Diversi gli appelli alle istituzioni, come quello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma il disegno di legge sul testamento biologico non è stato ancora discusso alla Camera e Fabiano Antoniani a tal proposito ha espresso la sua indignazione, oltre all'umiliazione delle proprie condizioni: immobile e al buio, Dj Fabo considera insopportabile la propria condizione. Per questo ha deciso di andare in Svizzera, dove ha cominciato le visite mediche propedeutiche all'eutanasia. «Ciao Fabo... mi spiace che il nostro Stato ti abbia deluso» commenta una navigatrice. Un'altra esprime un augurio: «Spero che tu possa trovare la libertà che ti è stata negata a lungo».

