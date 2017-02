GIANNA DEL GAUDIO / News, Antonio Tizzani: il killer fece trovare un’altra arma per depistare le indagini? (Oggi, 27 febbraio 2017)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI: I DUBBI DEGLI INQUIRENTI SU UN POSSIBILE DEPISTAGGIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Continua a sussistere l’ombra del depistaggio dietro il misterioso delitto di Gianna Del Gaudio, l’ex professoressa 63enne di Seriate, sgozzata all’interno della sua abitazione la notte del 27 agosto scorso. Questa volta, a finire sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti è la presunta arma usata per uccidere la donna ed in merito alla quale sono state di recente rese note le conclusioni della perizia medico-legale eseguita dal professor Andrea Verzeletti. Nella sua relazione consegnata nei giorni scorsi al pm Laura Colucci, infatti, l’esperto ha definito l’arma rinvenuta (un grosso cutter) “astrattamente compatibile” con la ferita che ha provocato la morte della povera Gianna Del Gaudio. Ma cosa significa ciò? A venirci in soccorso è il settimanale Giallo che spiega come dietro le parole del professor Verzeletti non ci sarebbe la certezza assoluta che quel cutter possa essere effettivamente l’arma del delitto. È vero che ci sarebbe una certa corrispondenza con le ferite rinvenute sul collo della vittima ma è altrettanto vero che non vi sarebbe una certezza scientifica. In quest’ultimo caso, secondo gli inquirenti, è possibile che l’assassino dell’ex professoressa abbia inserito nel sacchetto un altro taglierino macchiandolo con il sangue della vittima al solo fine di depistare le indagini. I maggiori sospetti di chi indaga, naturalmente restano tutti concentrati su Antonio Tizzani, marito di Gianna nonché la sola persona iscritta nel registro degli indagati. Tanti gli indizi contro di lui, a partire dal fatto che la possibile arma usata per sgozzare la 63enne sia stata rinvenuta, un mese e mezzo dopo il delitto, a poche centinaia dalla villetta di Seriate ed all’interno di un sacchetto delle mozzarelle della medesima marca che l’uomo era solito acquistare. Ma il maggiore indizio è rappresentato dalla presenta sul cutter del suo Dna. Durante gli esami compiuti da Verzeletti è certamente emersa la presenza del sangue di Gianna Del Gaudio sulla lama, ma questo non rappresenterebbe la certezza assoluta in merito all’arma. Come scrive il settimanale diretto da Andrea Biavardi, infatti, non si può neppure escludere che la donna si fosse ferita in passato con il taglierino rinvenuto (o fatto rinvenire appositamente), sebbene si tratti di una ipotesi alquanto remota. Maggiore interesse ha invece acquisito il presunto Dna del marito indagato: secondo l’accusa gli elementi estrapolati sarebbero infatti sufficienti a ricondurre la traccia ad Antonio Tizzani. A sua discolpa, l’uomo ha più volte giurato: “Non è stato preso da casa mia, non l’ho mai visto”. Interessante, a questo punto, comprendere se quello rinvenuto sul manico sia realmente il suo Dna e, in tal caso, come è possibile che fosse presente su quella che potrebbe essere l’arma del delitto.

