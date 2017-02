INCIDENTE STRADALE / Torino, un 22enne morto dopo uscita di strada: Milano, camion ribaltato a Cinisello Balsamo (oggi, 27 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE, TORINO: UN 22ENNE MORTO DOPO SCHIANTO (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo incidente stradale in provincia di Torino, in prima mattinata nella zona di Volpiano: uno schianto bruttissimo che coinvolge un ragazzo 22enne e il suo fratello minorenne. La dinamica è stata spiegata dal portale Torino Oggi che purtroppo certificata la morte di queso 22enne che non è riuscito ad essere salvato dai primi soccorsi arrivati quasi subito: il giovane era in auto con il fratello quando, in prossimità di Cebrosa, sono andati a sbattere contro un blocco di cemento, forse per l’alta velocità. L’auto si è ribaltata più volte e purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il fratello più piccolo per fortuna è stato trasportato all’ospedale di Chivasso e anche se in gravi condizioni al momento non è in pericolo di vita. L’estrazione dalle lamiere è stata più complicata del previsto per i soccorsi visto che il doppio-triplo ribaltamento ha complicato e non poco la condizione dei due giovani ragazzi.

INCIDENTE STRADALE, MILANO: CAMION RIBALTATO A CINISELLO BALSAMO (ULTIME NOTIZIE) - Un altro incidente stradale questa volta alle porte di Milano, precisamente a Cinisello Balsamo dove un grave sinistro ha coinvolto un camion che nella prima mattinata di oggi si è ribaltato in viale Rinascita in direzione Milano. Sono in tutto tre le auto coinvolte, oltre al camion che per cause ancora da verificare si è ribaltato al centro dell’incrocio, facendo andare a sbattere contro una pianta un’altra auto e la terza coinvolta per fortuna con danni minori. Tutti trasportati in ospedale ma per fortuna senza gravi conseguenze, neanche l’autista del piccolo camioncino. Per agevolare le operazioni di soccorso e di completa rimozione dei veicoli, la Polizia Stradale ha deciso di chiudere al traffico la zona attorno, come riporta Milano Today, con la viabilità del traffico che viene congestionata ancora in questi minuti per l0uscita da Cinisello Balsamo.

