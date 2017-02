INGV/ Terremoto oggi e Meteo, ultime scosse: Giappone, sisma di 5.0M nell'isola Bonin (in tempo reale, 27 febbraio 2017, ora 1:15)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO. ULTIME SCOSSE IN GIAPPONE, SISMA DI 5.0M NELL'ISOLA BONIN (IN TEMPO REALE, 27 FEBBRAIO 2017) - All'alba di questo lunedì 27 febbraio 2017, trema l'isola giapponese Bonin, colpita alle 00:17 da un sisma di 5.0M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 26.86 e longitudine 144.06, ipocentro a 15 km di profondità. Trema anche la Romania, a causa di un sisma di 3.4M individuato alle 23:34 a latitudine 45.49 e longituine 26.33, ipocentro a 131 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia nella prima ora di questo nuovo giorno non si segnalano scosse al di sopra del livello critico di 2.0M, anche se alle 00:20 la provincia di Messina è stata colpita da un sisma di 1.9M, individuato a 9 km di profondità. L'ultimo episodio superiore al grado di criticità risale invece alle 21:29, orario in cui la provincia di Macerata è stata colpita da un un sisma di 2.1M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.93 e longitudine 13.19, ipocentro a 9 km di profondità. Colpite Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Visso, Acquacanina, Montemonaco, Fiastra, Monterfortino, Preci, Amandola, Fiordimonte, Sarnano, Montegallo, Monte Cavallo, Pievebovigliana, Norcia, Pieve Torina, Comunanza, Arquata del Tronto e Gualdo.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO. MALTEMPO IN LIGURIA E SICILIA, CON VENTO E PIOGGIA (IN TEMPO REALE, 27 FEBBRAIO 2017) - Prosegue l'ondata di maltempo in tutta Italia a causa di forti raffiche di vento e pioggie, che metteranno a dura prova la Liguria e la Sicilia. In particolare nella prima regione si potrebbero verificare scrosci dalle 12:00 alle 20:30, a cui si possono aggiungere raffiche di vento a media velocità. L'isola siciliana invece potrebbe essere colpita da vento a media velocità dalla mezzanotte fino alle 15 di questo pomeriggio. Secndo le previsioni di Meteo.it, è in arrivo inoltre un peggioramento nelle regioni del Nord Italia e sul medio Tirreno, che potrebbe portare anche a nevicate abbandonati sulle Alpi. Le previsioni meteo parlano inoltre di un peggioramento nella giornata di domani, quando le piogge potrebbero coivolgere tutto il Nord e la Toscana, mentre al Centro ed al Sud i cieli di molte regioni potrebbero presentare rannuvolamenti.

