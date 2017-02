LAPRESSE / Cambio ai vertici: Vittorio Oreggia nuovo direttore Area Giornalistica, Antonio Di Rosa alla Vicepresidenza (oggi, 27 febbraio 2017)

LAPRESSE, CAMBI AI VERTICI: OREGGIA E DI ROSA PROMOSSI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Rivoluzione in casa Lapresse con il cambio ai vertici della prima agenzia di stampa multimediale in Italia, a guida imprenditoriale: tra pochi giorni, dal primo marzo 2017, il direttore Antonio Di Rosa che guida l’agenzia Lapresse dal gennaio 2014, verrà promosso e assumerà la carica di vice presidente dell’azienda assieme a Roberto Boella, a fianco del Presidente Marco Durante per migliorare sempre di più lo sviluppo e gli scenari futuri dell’agenzia di stampa. Il nuovo direttore dell’area giornalistica diventerà invece Vittorio Oreggia, attuale vice direttore di Laprese. Soddisfazione per la scelta promossa dal presidente Durante che commenta così i cambi al vertice dell’azienda: «Grazie alla sua lunga esperienza nel settore dell’informazione – afferma Durante – Di Rosa ci aiutati a crescere ed è stato fondamentale per affermarci con autorevolezza sul mercato editoriale. Ritengo giusto a questo punto averlo al mio fianco riconoscendogli il ruolo strategico di vice presidente di LaPresse, grazie al quale potrà contribuire ancor di più al percorso d’espansione dell’azienda e accrescerne il prestigio. Conosco Vittorio Oreggia da moltissimi anni, lo ritengo un ottimo professionista – dichiara Durante – ha già avuto esperienza di direzione e credo che il suo entusiasmo, la sua professionalità e la sua esperienza potranno garantire a LaPresse un salto definitivo per raggiungere traguardi ancora più entusiasmanti».

© Riproduzione Riservata.