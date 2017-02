METRO M1-M2 CHIUSA / Atm news, linee rossa e verde sospese per allarme bomba a Loreto (oggi, 27 febbraio 2017)

METRO M1-M2 CHIUSA, ALLARME BOMBA A LORETO: LINEE ROSSA E VERDE SOSPESE (ATM NEWS) - Allarme bomba alla stazione di Loreto e per questo motivo le Metro M1 e M2 vengono chiuse nei tratti specifici di interesse vicino alla stazione del nord di Milano. Pochi minuti fa il doppio annuncio nelle stazioni della metropolitana milanese: «La circolazione dei treni della linea M1 è sospesa tra le stazioni di Pasteur e Palestro per verifiche in corso su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, con rallentamenti su tutta la linea. Inoltre sulla linea M2 i treni non effettuano la fermata di Loreto. Si consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Caiazzo e Piola», riporta l’alert in tempo reale di Atm: il portale della azienda di trasporti a Milano ricorda, per chi viaggia sulla linea verde M2, che si può utilizzare la stazione di Cadorna come interscambio tra M1 e M2, visto i rallentamenti e le sospensioni nelle stazioni sopra citate. n superficie, nella tratta interrotta, è attivo un collegamento sostitutivo con autobus. Gli assistenti alla clientela, riconoscibili dal consueto gilet blu, nelle stazioni fuori servizio danno informazioni sugli autobus sostitutivi e sulla durata dell'interruzione. Ennesimo allarme bomba di questo inizio 2017, si attendono ora le verifiche delle autorità di pubblica sicurezza che dovranno stabilire se si tratti dell’ennesimo falso allarme o se invece vi sono gli estremi per una maggiore preoccupazione e per eventuali pacchi/borse sospette.

