OMICIDIO A CARAFFA / Catanzaro: rom ucciso a colpi di pistola, caccia ai killer (Ultime notizie oggi 27 febbraio 2017)

OMICIDIO A CARAFFA, CATANZARO: DOMENICO VICELOQUE UCCISO A COLPI DI PISTOLA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Ancora un fatto di sangue in Calabria, dove questa mattina si è consumato un omicidio a Caraffa di Catanzaro, piccolo centro alle porte del Capoluogo calabrese. A darne notizia è il quotidiano Gazzetta del Sud nella sua edizione online. La vittima è un uomo di etnia rom, il 79enne Domenico Viceloque, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo al momento dell'omicidio si trovava seduto al bar del distributore di benzina, presso l'area di servizio sita sul vecchio tracciato della statale 280 a Caraffa. Sarebbero stati almeno sei i colpi di pistola esplosi nei suoi confronti in seguito ai quali il rom sarebbe morto sul colpo ancor prima dell’arrivo dei soccorsi. Sulla scena del crimine sono prontamente giunti gli uomini dei Carabinieri e della Polizia che ora indagano al fine di far luce sul possibile movente dietro l'omicidio a Caraffa. Sebbene sia ancora ignoto, non si esclude che dietro l'agguato possano esserci dei contrasti legati agli ambienti della criminalità catanzarese, dove la comunità rom che vive in città da sempre ricopre un ruolo predominante in tal senso. Stando alle prime indiscrezioni, la vittima non era nuova alle forze dell'ordine, sebbene il suo nome sia collegato a fatti ritenuti comunque poco significativi. Intanto procede da alcune ore il lavoro degli investigatori che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del delitto, nel tentativo di ricavare indizi utili all'individuazione dei presunti responsabili dell'uccisione del 79enne. Gli ultimi aggiornamenti resi noti dal portale Catanzaroinforma.it, inoltre, rivelano la scoperta di una vettura data alle fiamme, rinvenuta a poche centinaia di metri dal corpo di Domenico Viceloque.

