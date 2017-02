SARA CAPOFERRI / Palazzolo, scomparsa da una settimana: l'appello della madre dopo ritrovamento dell'auto bruciata (Oggi, 27 febbraio 2017)

SARA CAPOFERRI, 37ENNE SCOMPARSA DA PALAZZOLO: L’APPELLO DELLA MADRE A CHI L’HA VISTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Non si hanno più notizie dallo scorso martedì di Sara Capoferri, la donna 37enne scomparsa misteriosamente da Palazzolo, in provincia di Brescia. Da una settimana, la famiglia attende che la donna, madre di una figlia di 16 anni possa fare ritorno a casa. Sara si era allontanata al termine di una serata trascorsa con alcuni amici, ai quali aveva riferito di voler trascorrere un po' di tempo da sola. Subito scattate le ricerche a Berlingo, dal laghetto formatosi all'interno di una cava alla campagna limitrofa, finora non sarebbe venuto alla luce nessun elemento utile e tale da giustificare l'allontanamento misterioso di Sara Capoferri. Oggi, a parlare ai microfoni della trasmissione Chi l'ha visto, nella striscia quotidiana, è stata la madre della 37enne scomparsa, la quale ha rivolto un appello non solo alla figlia ma anche a coloro che avrebbero potuto vederla. "Mi rivolgo a mia figlia perché sa che ho le braccia sempre aperte perché qualunque cosa sia successa l'ho sempre tenuta stretta alle mie braccia, l'ho consolata, ho consolato la sua bambina", ha commentato la madre della Capoferri. La donna si è detta pronta ad accoglierla in casa, a stringerla tra le braccia ed "a fare insieme a lei un percorso per venire fuori da questa situazione". Poi un appello anche a coloro che avrebbero potuto vederla camminare per strada, da sola e di notte nella zona dove è smarrita, affinché possano rivolgersi alla trasmissione Chi l'ha visto o alle Forze dell'Ordine. "Che la fermi con dolcezza, non con la violenza, perché è una persona dolce, ha bisogno di essere abbracciata, di essere accudita, la fermassero e le parlassero, rassicurandola", ha chiesto la madre della 37enne. Poi ha chiosato, rivolgendosi nuovamente alla figlia: "Sara non è sola. Io sono qua a casa con la sua bambina, la stiamo aspettando". Lo scorso giovedì sera, l'auto di Sara Capoferri è stata rinvenuta carbonizzata a Berlingo e questo ha segnato la ripartenza delle indagini nel corso delle quali sarebbe stato escluso il gesto estremo.

