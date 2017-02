SARAH SCAZZI/ News, Sabrina Misseri e Cosima Serrano presto separati e spostati in altri penitenziari? (Oggi, 27 febbraio 2017)

SARAH SCAZZI NEWS: MICHELE MISSERI SERENO IN CARCERE, SCONTRO CON IL FRATELLO CARMINE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Nei giorni scorsi la Suprema Corte si è espressa sul destino della famiglia Misseri, accusata del delitto di Sarah Scazzi, la ragazzina 15enne di Avetrana. Confermato l'ergastolo a carico di Cosima Serrano e della figlia Sabrina Misseri, accusate di essere le reali autrici dell'uccisione di Sarah, mentre "zio Michele" è finito in carcere, condannato a 8 anni per l'occultamento di cadavere della nipote e per inquinamento delle prove. Nel corso dell'udienza in Corte di Cassazione, sono state confermate anche le altre condanne tra le quali spunta quella a carico di Carmine Misseri, fratello di Michele, che dovrà scontare 4 anni e 11 mesi di carcere per concorso in soppressione di cadavere. A pochi giorni dalla sentenza, il sito Urban Post ha rivelato alcune clamorose indiscrezioni direttamente dal carcere di Taranto dove si trovano detenuti tutti i membri della famiglia incriminata. Colui che non sembrerebbe affatto soffrire della nuova situazione sarebbe proprio il contadino di Avetrana, il quale avrebbe finalmente trovato la sua serenità. Per anni, infatti, l'uomo aveva chiesto il suo arresto definendosi il solo responsabile del delitto di Sarah Scazzi, sebbene i giudici non lo abbiano mai creduto. A compromettere la sua ritrovata tranquillità, tuttavia, sarebbe stato l'arrivo in carcere del fratello Carmine. Tra i due, stando a quanto emerso dalla trasmissione Mattino Cinque, ci sarebbe una "situazione difficile da gestire", motivo per il quale i fratelli Misseri sarebbero stato separati, non potendo condividere la medesima cella. Alla base di tale decisione, una serie di vecchi rancori ed attriti che ne impedirebbero la convivenza nel penitenziario tarantino. A chiarire ulteriormente questo aspetto è stata la trasmissione Quarto Grado, la quale ha rivelato un ulteriore dettaglio che si è registrato dopo l'arrivo dei due uomini in carcere. Dopo le consuete foto segnaletiche, pare che Carmine Misseri, rivolgendosi alle guardie carcerarie abbia fatto presente un certo malcontento all'idea di condividere la cella con l'uomo che continua a sostenere di aver ucciso Sarah Scazzi: "Vi chiedo di non farmi nemmeno incontrare mio fratello, non voglio vederlo altrimenti lo ammazzo". Oltre ad essere stati sistemati in due differenti celle, sembra essere trapelata una ulteriore indiscrezioni che coinvolge anche Cosima e Sabrina Misseri, rispettivamente zia e cugina della piccola vittima appena 15enne, uccisa il 26 agosto 2010. Da quanto si è appreso, i 4 membri della famiglia Misseri nei prossimi giorni saranno tutti separati e trasferiti in altri penitenziari. Dopo aver scontato insieme sei anni di carcere, dunque, potrebbero separarsi le strade delle due donne condannate all'ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio per il delitto di Avetrana.

© Riproduzione Riservata.