TRIFONE E TERESA/ News, Giosuè Ruotolo: nuova udienza, la parola all’ex fidanzata Mariarosaria Patrone (Oggi, 27 febbraio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: IN AULA L’EX FIDANZATA DELL’IMPUTATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - E' giunta una nuova udienza del processo sul duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, la coppia di fidanzati uccisa a colpi di pistola il 17 marzo di due anni fa, nel parcheggio del palasport di Pordenone. Diciannovesimo appuntamento in Corte d'Assise ad Udine per Giosuè Ruotolo, unico imputato e - secondo l'accusa - il solo responsabile dell'uccisione del suo ex commilitone ed ex coinquilino e della fidanzata. Quella di oggi si preannuncia un'udienza importante, se non altro per i testimoni che siederanno in aula. Dopo essere stata citata qualche settimana fa come la mente dei messaggi scritti da Ruotolo tramite il profilo Facebook "Anonimo anonimo", indirizzati a Teresa e mirati a screditare l'immagine di Trifone, oggi è attesa in aula Mariarosaria Patrone, la ex fidanzata dell'imputato. A testimoniare anche la madre della giovane di Somma Vesuviana, Stella Secondulfo. Ne dà notizia il quotidiano online Messaggero Veneto, che evidenzia l'importanza delle ultime udienze. Durante il passato appuntamento con la giustizia, andato in scena lo scorso 20 febbraio, l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla vita privata del militare di Adelfia ucciso in circostanze ancora poco chiare. A parlare al cospetto della Corte d'Assise sono stati il padre Francesco ed i fratelli di Trifone, Giovanni e Giuseppe Ragone. Con la loro deposizione si è chiuso il cerchio attorno ai familiari delle due vittime, dopo la testimonianza di Eleonora Ferrante, madre del giovane pugliese, avvenuta nelle precedenti udienze e dei genitori di Teresa. Con l'udienza di oggi e la presenza di Mariarosaria Patrone e della madre, si completerà ufficialmente la rosa dei testimoni dell'accusa. Il processo a carico di Giosuè Ruotolo, dunque, si avvia velocemente verso la sua conclusione ed a questo punto, prossimamente toccherà alle audizioni dei testi di parte civile ed infine a quelli della difesa. Per la sentenza di primo grado, si dovrà attendere ancora qualche mese in quanto, stando al calendario finora stabilito, dovrebbe non arrivare prima del prossimo maggio. Come si può prevedere, quello che andrà a concludersi sarà soltanto il primo capitolo sul duplice omicidio di Trifone e Teresa poiché, indipendentemente dalla decisione dei giudici della Corte d'Assise di Udine, si andrà incontro all'Appello e successivamente alla Cassazione. Proprio in vista della conclusione del processo, il fratello dell'imputato, Giovanni Ruotolo, ha di recente raccontato qual è l'attuale stato d'animo di Giosuè, nel corso di una intervista alla trasmissione Quarto Grado: "E’ molto provato, ma ultimamente l’ho visto più sereno perché sta finendo il processo e stanno emergendo molte prove che dicono che non può essere stato lui a commettere il duplice omicidio". Lo stesso ex militare 27enne di Somma Vesuviana e l'intera famiglia, dunque, continuano a sostenere la sua innocenza.

