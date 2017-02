Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Dj Fabo in Svizzera, per Fabiano Antoniani eutanasia? (27 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). DJ FABO IN SVIZZERA ALLA RICERCA DELLA ''MORTE DOLCE'' - E arrivato in Svizzera Fabiano Antoniani, in arte noto come DJ Fabo, l’uomo di quarant’anni che alla ricerca della "morte dolce", nei giorni scorsi aveva fatto un appello al presidente della repubblica. L’uomo tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale, negli anni scorsi aveva chiesto in tutti i modi che i parlamentari sbloccassero una legge, da lungo in parlamento, che potesse permettere anche nel nostro paese l’eutanasia. Nelle settimane scorse Antoniani, stante l’ennesimo rinvio del decreto legge, aveva lanciato un lungo appello a Mattarella, appello che rimanendo inevaso, lo ha convinto a recarsi nel paese confinante dove la pratica è consentita. L’uomo è stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, dirigente dell’associazione "Luca Coscioni", è stato lo stesso Cappato a rendere noto il viaggio, un viaggio che dovrebbe portare il DJ ad ottenere il permesso che ricerca dal momento del suo risveglio dall'incidente, quello di… morire.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). "FRATELLI COLTELLI'' NEL PD - Un’intervista durissima quella rilasciata da Roberto Speranza, che da grande amico dell’ex segretario del PD Renzi è diventato un suo acerrimo nemico. Speranza parlando con il giornalista, non si è preoccupato nel dare dell’egoista a Renzi, e facendolo ha difeso a spada tratta altri due oppositori dell’ex segretario, Bersani e Veltroni, che in polemica con Renzi hanno abbandonato il partito. Per il giovane leader del nuovo soggetto politico DP, è il fanatismo di Renzi ad essere stato l’origine di una scissione, che lo stesso Speranza ha definito dolorosissima ma necessaria, una scissione che farà assurgere a Renzi il ruolo del segretario che ha distrutto il "sogno" di una sinistra unita.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CATANIA, CROLLA UNA PALAZZINA - Quasi certamente una fuga di gas, la causa della paurosa esplosione, che questa notte a Catania ha sventrato letteralmente una palazzina, causando un morto e 4 feriti. Lo scoppio avvenuto in piena notte, in una zona molto popolosa della cittadina etnea, ha scosso tutto il centro di Catania, facendo inizialmente propendere per un attentato estorsivo. Immediatamente giunti sul posto le squadre di soccorso si sono resi conto dell’accaduto, ed è grazie al loro tempestivo intervento, che è stato possibile estrarre dalle macerie quattro superstiti, tra di loro purtroppo un uomo in gravi condizioni con ustioni sul sessanta per cento del corpo, e una piccola bimba trasportata in ospedale in codice rosso. Lo scoppio ha finanche causato la morte di una donna 85enne che viveva da sola in casa. Sullo scoppio indaga la procura catanese, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di disastro colposo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TRUMP, CONTINUA LA SUA CROCIATA CONTRO LA STAMPA USA - Non conosce soste quella che lo stesso Trump definisce una sua personale battaglia, che lo vede al centro di una guerra di logoramento con le maggiori testate giornalistiche USA. Dopo l’esclusione "disciplinare" di alcuni giornali da una conferenza stampa presidenziale, oggi il magnate americano ha comunicato che diserterà la consueta cena con i corrispondenti della carta stampata della Casa Bianca, cosa inusuale e mai fatta da nessun suo predecessore. L’annuncio comunicato al mondo via Twitter, ha scatenato com’era prevedibile una sequela di attacchi, con tutti i media che sottolineano come non si riconoscono più, in quelli che adesso sono in molti ad indicare come un vero "bugiardo" .

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, VINCONO LAZIO; MILAN E ROMA - Una giornata con poche sorprese quella che è appena terminata sui campi di Serie A. Dopo i posticipi di sabato che hanno visto trionfare Atalanta e Juventus, rispettivamente contro Napoli e Empoli, ieri poche le sorprese, con la Lazio che vince sull’Udinese e il Milan "corsaro" sul difficile campo del Sassuolo. Nelle altre partite, in coda il Palermo conquista un buon punto contro la Sampdoria, sconfitte invece per il Pescara e il Crotone, sconfitte che non fanno altro che aggravare la situazione ormai "critica" di Abruzzesi e Calabresi, pari e patta invece tra Genoa e Bologna. In serata "big match" della giornata quello tra Roma e Inter, che vede i giallorossi imporsi con il risultato di 1-3 grazie a una splendida doppietta di Nainggolan. Oggi vanno in campo Fiorentina e Torino.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). JUVENTUS, TUTTI CON BONUCCI - Molti striscioni, tanti cori, la fascia di capitano e la solita mostruosa partita. Questo il ritorno di Leonardo Bonucci dopo la sua "tribuna punitiva" di Oporto. Il forte difensore della Juve e della nazionale, schierato nell’undici titolare da Allegri sembra aver digerito perfettamente la litigata con il suo allenatore, e sceso in campo con il suo solito piglio da leader è stato l’abituale punto di riferimento per i compagni. Da sottolineare che sono stati tanti i cori riservati al numero 19 bianconero, cori che hanno raggiunto il loro culmine quando per la sostituzione di Marchisio, e stante l’assenza di Buffon, Bonucci ha indossato i "gradi" di capitano.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). RUGBY, UNA BELLA ITALIA SI ARRENDE ALL'INGHILTERRA - Una bella Italia quella che ieri pomeriggio, pur perdendo contro l’Inghilterra, si è ben comportata nella terza partita dell’importante rassegna iridata del sei nazione. L’Italia del rugby è apparsa tutta un’altra squadra, rispetto a quella che è stata umiliata quindici giorni fa dall’Irlanda all’olimpico, e fino a 10 minuti dalla fine è rimasta in partita, facendo letteralmente sudare i giocatori di sua maestà britannica. Alla fine però troppo forte la differenza tecnica, con gli inglesi che spinti anche dai 80.000 di Twickenham hanno chiuso la partita sul 36 a 15. Per gli azzurri da segnalare Campagnaro, autore di una magnifica meta, meta applaudita finanche dai tifosi inglesi. Soddisfazione è stata espressa al termine della partita dal tecnico O'Shea, che ha sottolineato che al di la del risultato, è quella vista questo pomeriggio la squadra che vuole sempre vedere.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ''VALANGA AZZURRA'' IN COPPA DEL MONDO - Entusiasmante fine settimana quello passato dallo sci azzurro, che alla fine di questa domenica può mettere in carniere 2 argenti e 1 oro. A salire sul gradino più alto del podio è stato quest’oggi Peter Fill, che grazie ad una gara veramente superlativa ha trionfato nel Super G norvegese di Kvitfjell. Il 34 enne è riuscito a agguantare il metallo più pregiato per un nonnulla, precedendo di dieci centesimi di secondo l'austriaco Hannes Reichelt, e di soli ventitré centesimi il canadese Erik Guay. Per Fil questa è la seconda importante affermazione in due giorni, stante la conquista della medaglia d’argento nella gara di ieri di discesa libera. A rendere perfetta la giornata per lo sci nostrano è giunta, come se non bastasse, La medaglia d’argento di Federica Brignone nella combinata di Crans Montana.

