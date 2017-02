ADRIANO CELENTANO MINACCIATO E VITTIMA DI INTRUSIONI IN CASA: "HO PAURA PER ME E MIA MOGLIE CLAUDIA" - Tentativi di intrusione nella casa di Adriano Celentano: paura per il cantante, che ha denunciato pubblicamente i gravi episodi che si stanno verificando a Galbiate, in provincia di Lecco. «Da giorni all'interno avvengono alcune intrusioni di sconosciuti, individuati in numero di 6, più la presenza di un altro individuo all'esterno che pare sorvegliare» ha dichiarato Celentano attraverso il suo blog, dopo aver informato le forze dell'ordine. Tali sconosciuti sono stati ripresi dalle telecamere installate nella casa del cantante: le immagini mostrano movimenti sospetti e organizzati. Adriano Celentano ha raccontato di aver consegnato i materiali video ai carabinieri della stazione di Olginate con le relative denunce. A intimorire il cantante e la moglie Claudia Mori anche l'insistenza delle intrusioni e il numero delle persone coinvolte. La vicenda è stata confermata dai militari, i quali hanno fatto sapere che «qualcosa è successo».

ADRIANO CELENTANO MINACCIATO E VITTIMA DI INTRUSIONI IN CASA: IL CANTANTE SPAVENTATO - L'incubo di Adriano Celentano è cominciato la settimana scorsa, quando è avvenuto «un apparente e strano tentativo di furto nell'auto» della moglie Claudia Mori. Il vetro della vettura è stato rotto, ma nulla è stato rubato all'interno. Inoltre, questi sconosciuti sono stati sorpresi dalla vigilanza diurna e notturna del cantante e per questo motivo si sono dati alla fuga. Questa serie di azioni minacciose ha intimorito la famiglia Celentano: «Ci fanno sospettare che questi malviventi stiano cercando di arrivare a me e a Claudia, sorvegliando i nostri movimenti». Comprensibilmente preoccupato Adriano Celentano, che attraverso il suo blog ha voluto denunciare questa serie di episodi, «perché nel caso dovesse accadere qualcosa di ancora più grave, questo è l'antefatto». Pochi giorni fa la denuncia di Roby Facchinetti per un tentato furto a casa sua, vicino Bergamo. L'episodio è stato raccontato dal figlio Francesco Facchinetti su Facebook.

