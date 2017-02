ALESSANDRA RIGLIETTI/ Condannata a 4 anni di reclusione la sposa che sparò al fidanzato poliziotto (ultime notizie oggi)

ALESSANDRA RIGLIETTI, ROMA: CONDANNATA A 4 ANNI DI RECLUSIONE LA SPOSA CHE SPARO' AL FIDANZATO POLIZIOTTO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Quattro anni ed otto mesi di condanna per Alessandra Riglietti, la donna di 43 anni che lo scorso 27 maggio ha sparato al fidanzato Annibale Locatelli. Lo sparo ha colpito il sovrintendente della Polizia in un punto molto vicino al cuore, rischiando di perdere la vita. Secondo gli inquirenti il movente è la chiara vendetta che ha mosso la Riglietti, dato che quel giorno aveva scoperto che le sue nozze con Locatelli non sarebbero mai potute avvenire. L'agente infatti, era ancora legalmente sposato con la prima moglie. La condanna per tentato omicidio è stata emessa grazie al rito abbreviato, ma il giudice ha deciso di non accogliere la richiesta del pm di comminare a Alessandra Riglietti 8 anni di reclusione. All'epoca, l'imputata stava per convolare a nozze e mancavano solo quattro mesi all'ambita cerimonia, previsto per il 25 settembre. Ad infrangere i sogni della donna la stessa prima moglie di Locatelli, che l'aveva informata di come il loro matrimonio fosse ancora valido. La Riglietti avrebbe quindi affrontato il fidanzato, sottolinea Il Corriere della Sera, imbracciando una colt non appena ricevuta la conferma della veridicità delle perole della moglie. Secondo le ricostruzioni, il sovrintendente in quel periodo non si limitava ad intrattenere una relazione con le due donne che già facevano parte della sua vita, ma anche una terza, una commessa che lavorava in un negozio non distante dalla sua abitazione. Al momento della perquisizione, gli investigatori hanno trovato inoltre 100 mila euro in contanti ed un'arma non registrata, su cui ancora si deve fare luce.

