ANNA CIRIANI/ La prof di Pordenone e il marito: “Abbiamo un rapporto libero” (Pomeriggio 5, 28 febbraio 2017)

ANNA CIRIANI, PROF A LUCI ROSSE DI PORDENONE (POMERIGGIO 5, 28 FEBBRAIO 2017) - Si occuperà anche Pomeriggio 5 oggi di Anna Ciriani, la prof a luci rosse di Pordenone. La vicenda risale a dieci anni quando l'insegnante decise di sfilare nuda alla Fiera dell'Eros di Berlino. Anna Ciriani però continua a far parlare di sé: lo scorso 18 febbraio è stata infatti ospite di Parliamone...sabato, il programma condotto su Rai 1 da Paola Perego. La prof a luci rosse è intervenuta in trasmissione insieme con il marito. Anna Ciriani scelse come nome d'arte quello di Madameweb. Il filmato in cui ha sfilato nuda ha fatto il giro del web e ha avuto tanto clamore che Anna Ciriani è stata sospesa dalla professione per 6 mesi: oggi la prof insegna in una scuola per adulti. A Parliamone...sabato il marito dell'insegnante ha dichiarato: Io credo che nel limite di quello che è lecito ogni coppia decida come orientare il proprio rapporto. Non lo vivo con gelosia, ho un rapporto molto libero con lei". E ha proposito di quanto accaduto 10 anni fa Anna Ciriani ha voluto precisare che: "dal 2004 non chiedo un giorno di malattia, amo molto il mio lavoro. Io ho un grande senso del dovere, e vado molto morigerata, ma ero in ferie. Ho deciso di andare a Berlino, era una fiera vietata ai minori di 18 anni".

ANNA CIRIANI, PROF A LUCI ROSSE DI PORDENONE: DALLA SCUOLA ALLA POLITICA? (POMERIGGIO 5, 28 FEBBRAIO 2017) - Anna Ciriani ha rivelato, come riportato da Il Giornale lo scorso dicembre citando un'intervista a Libero, di voler entrare in politica. "Mi chiedono se non ho intenzione di girare un film porno - ha raccontato. Ma preferisco la politica: il mio sogno più audace è candidarmi, anchè perché non sono una pornostar. Sono solo una prof che ama la proprio femminilità". Un anno fa Anna Ciriani si è buttata in politica: "È una tradizione di famiglia: sono di centrodestra. Ma dopo pochi giorni mi sono trovata in disaccordo con uno dei candidati sindaco ed è finito tutto. Meglio così, preferisco puntare a livello nazionale". Per quanto riguarda il sesso per la prof a luci rosse è "un gioco consenziente tra adulti, è energia, vita e vigore". Ed ecco quali sono le trasgressioni che le ispirano i politici italiani. Il primo della lista è Renzi: "Sadomaso, è un perfetto slave, lo frusterei", "Salvini lo vedo selvaggio, rude. Lo porterei in camporella, tra la natura", Alfano "difficile. Preferirei vederlo alle prese con un altro uomo".

