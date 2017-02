AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e news viabilità: incidente con tre feriti sull'A18 (ultime notizie in tempo reale, oggi 28 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 28 FEBBRAIO 2017). INCIDENTE SULL'A18 TRA ACIREALE E GIARRE CON TRE FERITI - Nella giornata di ieri si è verificato un brutto incidente sull'autostrada A18 tra Acireale e Giarre con due feriti e che ha portato a delle code lunghe e a traffico congestionato. Tutto è avvenuto al km 68+100 prima dell'uscita di Giarre come racconta Gazzettinoonline.it. Nell'incidente in direzione Messina c'erano tre automobili e cioè un Audi, una Citroen e una Panda. Per fortuna i tre feriti, di cui due donne, non hanno riportato ferite gravi ma l'ambulanza ovviamente li ha portati all'ospedale di Acireale per evitare possibili complicazioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli addetti della Polstrada che hanno soprattutto dovuto gestire una situazione piuttosto complicata legata ai tantissimi veicoli in coda. Vedremo se ci saranno delle situazioni difficili da gestire anche nella giornata di oggi martedì 28 febbraio 2017.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 28 FEBBRAIO 2017). DIVERSI CANTIERI NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri aperti nella notte sulle autostrade italiane come riporta il sito istituzionale Autostrade.it e che potrebbero portare a delle complicazioni nella giornata di oggi martedì 28 febbraio 2017. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno dove al km 0 direzione Napoli sarà chiuso fino alle sei di mattina il tratto tra Napoli via Marina e Napoli centro così come al km 51.7 direzione Reggio Calabria rimarrà chiuso il tratto tra Cava dei Tirreni e Salerno. La situazione sarà complicata anche sull'A1 Milano-Bologna dove potrebbero anche durante la mattinata crearsi degli ingorghi infatti fino alle ore sei sarà chiusa al km 90.4 direzione Milano l'uscita Fidenza. Invece sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia km 10.7 direzione Ventimiglia rimarrà chiuso il tratto tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova-Voltri sempre fino alle ore sei. Staremo a vedere se ci saranno delle conseguenze nella giornata.

