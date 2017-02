CARABINIERE SUICIDA / Siracusa, ferito il fidanzato poliziotto per cercare di disarmarla (oggi, 28 febbraio 2017)

CARABINIERE SUICIDA, SIRACUSA: FERITO IL FIDANZATO POLIZIOTTO PER CERCARE DI DISARMARLA (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo episodio di cronaca a Siracusa: un carabiniere donna si è suicidata nella notte sparandosi un colpo di pistola alla testa e il compagno poliziotto sarebbe rimasto ferito invece nel tentativo di disarmare la donna presa dall’insano gesto del suicidio. Avviene tutto a Siracusa, Sicilia, quando la carabiniere originaria del Lazio per motivi ancora sconosciuti decide di togliersi la vita. Il fidanzato, un poliziotto pugliese 45enne, è rimasto ferito al ginocchio cercando di disarmarla. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul corpo della donna; il pm sta intanto ascoltando il fidanzato, ricoverato in ospedale.

Alcuni siti locali, come Siracusa Oggi, raccontano una versione leggermente diversa, con l’uomo che sarebbe rimasto ferito dopo gli spari della donna nei suoi confronti, e il suicidio sarebbe arrivato solo in seguito. Non sono chiari i motivi del gesto che sarebbe da ricondurre, secondo le prime indiscrezioni, a dinamiche familiari. L’uomo è ricoverato all’Umberto I, è stato operato ed almeno un proiettile estratto pare dalla coscia: orribile la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori. L’uomo era immobile sulla soglia della camera da letto, bloccato dal colpo ricevuto al ginocchio. La donna, invece, giaceva riversa sul letto in una pozza di sangue. Nel corso della giornta le forze dell'Ordine che stanno indagando sull'orribile fatto di cronaca potranno svelare nuovi elementi utili a capire come si siano svolti davvero i fatti nella abitazione della coppia di militari, apparentemente senza evidenti problemi di coppia come giurano i primi vicini interrogati questa mattina.

