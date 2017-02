CASO SHALABAYEVA, UNDICI RINVII A GIUDIZIO: LA KAZAKA NON DOVEVA ESSERE RIMPATRIATA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Qualcuno dovrà pagare per il trattamento riservato ad Alma Shalabayeva: è questo il senso della decisione della Procura di Perugia, che ha sancito il rinvio a giudizio di undici persone nell'ambito del rimpatrio della moglie e della figlia del dissidente kazako Muxtar Äblyazov, avvenuto la notte tra il 28 e il 29 maggio 2013. A finire a processo, secondo le intenzioni della procura perugina, come riportato da La Repubblica, saranno Renato Cortese, neo-questore di Palermo, ed ex capo della Squadra mobile di Roma, Maurizio Improta, già capo dell'ufficio immigrazione e attuale questore di Rimini, cinque funzionari di polizia e il giudice di pace Stefania Lavore. Ad essere indicati nelle determinazioni del procuratore di Perugia Luigi De Ficchy e dei pm Massimo Casucci e Antonella Duchini sono anche tre esponenti della diplomazia kazaka, tra cui l'allora ambasciatore Andrian Yelemessov. Ricordiamo che la vicenda del rimpatrio di Alma Shalabayeva, imbarcata in fretta e in furia su un volo per il Kazakistan con la motivazione che i suoi documenti di soggiorno non erano validi, era scaturita dal tentativo di sorprendere con un blitz che coinvolse 50 poliziotti in borghese il dissidente del governo Nazarbaev, Muxtar Äblyazov. L'atteggiamento dell'Italia mise in forte imbarazzo l'allora titolare del Viminale Angelino Alfano e il 18 luglio 2013 arrivò anche l'apera condanna da parte dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che riscontrò una similitudine con la pratica illegale della "extraordinary rendition".

© Riproduzione Riservata.