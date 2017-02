COME DJ FABO, GIANNI TREZ: "PIÙ FACILE MORIRE CHE VIVERE SOFFRENDO" - Gianni Trez come Dj Fabo: il 64enne pensionato Telecom si è sottoposto stamattina a suicidio assistito nella stessa struttura dove è morto Fabiano Antoniani. L'uomo è deceduto alle 11 alla clinica Dignitas, mentre la moglie Emanuela Di Sano e la figlia Marta gli stringevano la mano: «Come diceva sempre è stato più facile morire che vivere senza dignità. Ci ha sorriso ed è morto sereno». Sempre salutista, addirittura vegano, Gianni Trez ha voluto dire basta alle sofferenze sorte per un tumore: «Potrei vivere ancora mesi, forse anni, ma non riesco a mangiare, a parlare, a dormire. Provo dolori lancinanti. È una sofferenza senza senso» raccontava il pensionato veneto, come riportato da Il Gazzettino. Gianni era malato da due anni di tumore: «La prima operazione, le cure, quindi la ricaduta, altre terapie, altra operazione. E ho detto basta! Mi sono informato, ho mandato le cartelle cliniche. E alla fine, dopo mesi di attesa, mi hanno convocato» raccontava in un'intervista. La moglie di Gianni Trez ha raccontato all'Ansa l'ultimo viaggio del marito e la rabbia per la mancanza di una legge in Italia sul fine vita: «Mio marito è equilibrato, razionale, non ha mai avuto un momento di esitazione, ha iniziato a preparare questa cosa da quando si è manifestata la malattia. Sono arrabbiata, oltre alla sofferenza hai anche il peso di dover fare questa cosa all'estero... mio marito voleva morire in Italia». Già diversi anni fa, prima che si ammalasse, Gianni Trez aveva espresso la sua scelta: «Se mi ammalo voglio morire così» disse alla moglie, che sente di vivere in un Paese incivile, perché «non concede di morire in modo dignitoso».

