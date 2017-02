Confessione shock/ "Ha abusato di me a tre anni, papà lo uccise: ecco dov'è il cadavere"

LA SPEZIA, UCCISO 40 ANNI FA IL CADAVERE STA NEI BOSCHI: "HA ABUSATO DI ME A TRE ANNI" (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Una vicenda che ha dell'incredibile quella che si sono trovati davanti i poliziotti di La Spezia: una donna si è presentata in questura dicendo che più di quarant'anni prima il padre aveva ucciso un uomo e aveva seppellito il cadavere nei boschi di Campiglia. Secondo quanto riportato dalla donna, il padre avrebbe ucciso l'uomo perché avrebbe abusato della figlia, che all'epoca aveva solo tre anni: a coprirlo ci sarebbe stata la moglie che, in punto di morte, ha confidato alla figlia il tragico evento. La donna, che oggi ha 50 anni, non ricorda nulla, ma ha ritenuto utile andare dagli inquirenti per raccontare la vicenda, chiarendo che ha saputo solamente ora dell'antico delitto. La madre glielo avrebbe raccontato perché forse, nel momento in cui stava per morire, voleva che qualcun'altro sapesse questo segreto: non ha però rivelato nessun dettaglio sull'uomo ucciso, l'unica cosa che si sa di lui è che era un conoscente della famiglia e che all'epoca aveva un soprannome.

LA SPEZIA, UCCISO 40 ANNI FA IL CADAVERE STA NEI BOSCHI: "HA ABUSATO DI ME A TRE ANNI" (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - La donna adesso risiede in Svizzera, e non più da anni in Italia. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine e tra poco andranno a Campiglia per vedere se effettivamente nel bosco c'è il cadavere di cui parla la donna. Anche lei sarà presente durante le ricerche, anche se è improbabile che le forze dell'ordine riescano a trovare qualcosa dato che il cadavere potrebbe essere ormai ridotto a uno scheletro e che in un lasso di tempo così grande il terreno magari è cambiato. Senza contare che, vista l'età della madre della donna, le sue informazioni potrebbero non essere precise circa il luogo del ritrovamento. Insomma, un vero e proprio giallo, che se dovesse avere un riscontro positivo certamente scioccherà l'opinione pubblica: chi sarà mai l'uomo scomparso più di quarant'anni fa e di cui non si sono mai ritrovate le tracce? Per adesso la donna è tornata in Svizzera, ma quando gli investigatori andranno nel bosco a cercare il cadavere dovrà tornare in Italia.

