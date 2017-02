DAVID ROSSI/ Caso Mps: il giallo del cellulare e delle ferite, i dubbi della difesa sull'archiviazione (Oggi, 28 febbraio 2017)

DAVID ROSSI, NEWS: TUTTI I DUBBI DELLA DIFESA IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi giorni si sono riaccesi i riflettori sul giallo della morte di David Rossi, il capo area comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013. Dopo anni di battaglie, la Procura di Siena ha chiesto l'archiviazione del caso trattandosi, a sua detta, di suicidio. Una richiesta che giunge per la seconda volta e che chiaramente non soddisfa affatto la famiglia dell'uomo, da sempre certa che dietro la morte di David Rossi possa esserci qualcosa di molto più inquietante. Non è un caso se nei giorni successivi alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, è seguita la presentazione della documentazione di opposizione da parte dei familiari, avanzata dai loro legali. La documentazione in oggetto, stando a quanto reso noto da Il Corriere di Siena, conterrebbe anche le nuove consulenze nelle quali la difesa della vedova Rossi tenta di confutare la tesi avanzata dai periti della procura e incentrata sulla pista suicidaria. Per la famiglia del giornalista, tuttavia, i dubbi da chiarire sarebbero ancora molti, tra cui quello legato al cellulare di David Rossi, dal quale partì una misteriosa telefonata proprio nei momenti successivi alla sua caduta. Secondo quanto reso noto da ToscanaTv.com, infatti, dalle analisi dei tabulati del telefonino di David Rossi sarebbero trapelate alcune circostanze che lascerebbero aperta la strada a molti dubbi. L'avvocato Paolo Pirani spiega come proprio al cellulare dell'uomo, alle 20.16 della sera in cui morì, giunse la telefonata di Carolina Orlandi, figlia della vedova Antonella Tognazzi (e da tre anni in prima linea per far luce sulla morte di David Rossi). Qualcuno rispose per tre secondi, pur senza parlare. "E lui è già precipitato", aggiunge il legale. Le stranezze non finiscono qui in quanto subito dopo qualcuno avrebbe utilizzato lo stesso BlackBerry di David Rossi per digitare un numero anomalo. "Faremo analisi anche sulle celle agganciate dal telefonino di Rossi per capire se sia stato presente nell'ufficio quando è stata inviata la mail in cui annunciava il suicidio", ha rivelato il legale. I dubbi della famiglia, infatti, riguardano anche questo ulteriore aspetto: è stato davvero David Rossi ad inviarla? Ad alimentare ulteriormente i dubbi sulla morte per suicidio dell'ex capo comunicazione di Mps sarebbero anche le analisi delle ferite rinvenute sul suo corpo. "I periti scrivono che ci sono ferite non riconducibili alla caduta e un frattura da compressione al polso, anche quella non riferibile alla caduta", ha chiosato l'avvocato Pirani. Eppure, nonostante tutti questi elementi, per la procura non si trattò affatto di omicidio. Al fine di far luce sulla vicenda, nei giorni scorsi era intervenuto anche il M5s che aveva presentato un'interrogazione d'urgenza al governo ritenendo poco convincenti le indagini eseguite così come la richiesta di archiviazione. "Il nostro obiettivo non è affermare a prescindere che l’ex capo della comunicazione Mps sia stato ammazzato, ma dobbiamo fugare ogni dubbio sulla dinamica dei fatti", avevano asserito i deputati M5s, chiedendo l'invio degli ispettori. Una richiesta alla quale, come rivela l'agenzia di stampa online Impress, sarebbe giunto il successivo "no" da parte del Ministero della Giustizia.

