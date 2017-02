DENIZ YUCEL/ Arrestato in Turchia il giornalista del Die Welt (ultime notizie oggi, 28 febbraio 2017)

DENIZ YUCEL, ARRESTATO IN TURCHIA IL GIORNALISTA DEL DIE WELT (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Dopo giorni di attesa e forti speranze, soprattutto da parte del Ministro degli Esteri tedesco, il giudice di Instabul ha confermato l'arresto di Deniz Yucel, giornalista per il quotidiano tedeso Die Welt. L'accusa nei ssuoi confronti è di istigazione all'odio e propaganda terrorista, sospetto che gli ha valso le manette già dallo scorso 14 febbraio. L'accusa riguarda l'inchiesta che il governo sta conducendo sul gruppo di hacker presenti sul suolo turco e conoscciuto come RedHack. Secondo gli inquireenti, infatti, furono loro i responsabili ad inviare alcune email del ministro Berat Albayrak, genero del presidente Erdogan. Sulla sua figura il giornalista Deniz Yucel aveva scritto diversi articoli, ma la speranza del ministro Sigmar Gabriel è stato vana. Le proteste portate avanti in questi giorni a livello internazinale sembrano infatti non aver smosso il verdetto delle autorità turche. Il Ministro degli Esteri ha già criticato bruscamente il modus operandi della Turchia nei confronti del giornalista e che potrebbe rimanere in carcere per cinque anni. Lo stesso magistrato, Mustafa Cakar, sottolinea il giornale tedesco Sueddeutsche, ha già condannato in passato diversi corrispondenti del quotidiano Cumhuriyet, di stampo fortemente critico nei conronti del governo.

