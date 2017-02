DJ FABO/ Ecco perché Melazzini invece abbandonò la clinica della morte in Svizzera

Manifestazione dei Radicali per l'eutanasia legale. In foto, Mina Welby (LaPresse)

DJ FABO E' MORTO. Vien su il magone per quella vita che, alla fine, non ha trovato un motivo per reggere al dolore. Dj Fabo, 36 anni di ascesa verso il successo, poi il terribile incidente che l'ha paralizzato e reso cieco, poi la Svizzera del suicidio assistito legale, e in mezzo tre anni senza potersi muovere né poter vedere. Vien su anche un gran desiderio di silenzio, spegnere la radio e ignorare i social: il caravanserraglio della chiacchiera a buon mercato nausea. Si è rammaricato, Dj Fabo, nel suo ultimo messaggio di aver dovuto fare tutto "senza l'aiuto del mio Stato". Ed ecco che tutti la buttano in politica, legge sull'eutanasia, sì, no, testamento biologico, fa niente se c'entrano come i cavoli a merenda col suicidio di Dj Fabo; sotto a raccattar consensi finche ce n'è.

Non gli è venuto in mente che prima della parola Stato, c'è quella parola "aiuto", che è un'invocazione, una preghiera?

Preghiera, sì, come quella che, ricordo benissimo, lessi con viva impressione negli occhi di Ezio Trussoni, mio caro coetaneo, caporedattore Rai, morto di Sla nel 2012, a 61 anni.

Trascrivo dai miei appunti di allora. "L'ultima volta che lo incontrai fu qualche mese prima, in occasione della presentazione del libro e del documentario di Mario Melazzini, medico anch'egli malato di Sla. Io ero il moderatore. Lo riconobbi, seduto tra il pubblico, debilitato e ben diverso nell'aspetto da un tempo pur tutt'altro che remoto, e andai subito a salutarlo, quasi stupendomi dell'imprevisto forte affetto — no, nessuna pelosa commiserazione — che provai. La cosa più atroce è che non poteva più usare la voce: lui giornalista televisivo privato della parola. Gli occhi, i suoi occhi imploranti erano il punto dove tutta la pressione tumultuosa del suo mondo interiore, del suo desiderio e della sua impotenza e del suo mistero, si concentrava e si comunicava con una intensità e una forza indicibili. Quegli occhi imploranti che guardavano me quasi scusandosi (!) erano di un uomo mendicante del Mistero. Con movenze faticose Ezio tirò fuori un i-pad e vi scrisse "E' dura".

Nemmeno per un istante mi apparve come lamento. Come un grido di preghiera, semmai, e di lotta, del quale per sorprendente inaspettata tenerezza volle rendermi partecipe. O forse non poté fare a meno di rendermi partecipe, perché a me, attraverso di lui, attraverso quello sguardo nuovo tra noi, il Mistero si rivelava presente. "Ma sono cose che se le racconti non le capiscono".

Mario Melazzini. Brillante oncologo in carriera e buon alpinista, costretto alla carrozzina elettrica dalla Sla e ad essere alimentato col sondino. Anche lui, come dj Fabo, s'era rivolto a una clinica svizzera. "Si chiamava Dignitas", annota ne Lo sguardo e la speranza (San Paolo 2015, p. 46). Una telefonata, l'appuntamento per il mese successivo, il 18 giugno, per la seduta preparatoria. Ma poi...

Dalla finestra del suo "rifugio" a Livigno guardava le montagne che aveva scalato tante volte. Punta Cassana, oltre 3000 metri. "Guardare dal basso quelle montagne mi provocava una sofferenza incredibile. Eppure non riuscivo a non guardarle. Pensavo che non sarei mai più potuto arrivare lassù, ed ero molto arrabbiato per questo". "Abituato all'iperattività, non avevo altro da fare che vagare come un matto con la mia carrozza".

"In realtà — racconta ancora Melazzini — la mia montagna, ma soprattutto il Mistero che mi circondava, stavano facendo il miracolo. Me ne accorsi un giorno, uguale a tutti gli altri che avevo vissuto fino a quel momento. Fu un'emozione straordinaria. Come ogni mattino ammiravo da lontano quelle cime e di colpo mi resi conto che la visione mi dava piacere. Il rancore aveva lasciato il posto ad un sentimento per cui semplicemente le trovavo belle, anche viste dal basso. Sparita la rabbia, mi prese una voglia improvvisa e vederle da vicino. Fuori c'era il sole, i prati verdi, il cielo azzurro".

Sono tanti anni che Melazzini fa una vita durissima e attiva. "Non chiedo il miracolo, perché l'ho già ricevuto".

Anche dj Fabo amava la bellezza. Amava la musica, tantissimo. Ma non riusciva neanche più ad ascoltarla, la musica, perché, come ha confidato lui stesso, "lo faceva commuovere troppo". Perché temeva, forse, di essere ulteriormente ferito, troppo ferito dalla bellezza?