DJ OLANDESE LITIGA CON I CENTURIONI/ Video, Dj Punkz: lite e dito medio "non sono quelli di una volta"

DJ OLANDESE LITIGA CON CENTURIONE, VIDEO: LE IMMAGINI FANNO IL GIRO DEL WEB. DJ PUNKZ NE GUADAGNA IN VISIBILITÀ (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - La polemica che riguarda Dj Punkz fa il giro del mondo e lascia tutti senza parole. Il ragazzo infatti ha filmato i classici centurioni che pretendono soldi in cambio di foto ai piedi del Colosseo e questi gli hanno inveito contro dopo che hanno capito che non voleva pagare. Dj Punkz è famosissimo in tutto il mondo tanto che può contare su una pagina di facebook da oltre trecentomila like. Nonostante questo il ragazzo in Italia non è molto noto e per questo c'è chi subito ha alzato la polemica che questo fosse un modo concordato di cercare di guadagnare visibilità nel nostro paese. Di certo la verità non possiamo saperla e bisogna assolutamente attenersi alle immagini senza fare previsioni piuttosto fantasiose. Rimane comunque il fatto che il video è diventato virale in poco tempo e che vuoi o non vuoi ora il nome di Psyko Punkz sia un po' sulla bocca di tutti. Non credete però che il ragazzo avrebbe preferito far parlare di sé per la sua musica? CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA LITE TRA IL DJ OLANDESE E IL CENTURIONE

