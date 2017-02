Dj Fabo è morto/ Fabiano Antoniani si è suicidato: Avvenire, "Ora non è libero" (Oggi, 28 febbraio 2017)

DJ FABO È MORTO: EUTANASIA FABIANO ANTONIANI IN SVIZZERA. AVVENIRE: "ORA NON È LIBERO" (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - «Dj Fabo non è libero, è morto»: così Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, ha commentato la scelta di Fabiano Antoniani di ricorrere all'eutanasia e più precisamente al suicidio assistito. In un video pubblico sul sito del quotidiano della Cei, Tarquinio ha spiegato che uno Stato civile non può dare o far dare la morte, perché la vita «è un bene che riguarda tutti e che dobbiamo saper difendere, dobbiamo saper tutelare». Per il direttore di Avvenire la morte in Italia non deve diventare un'esperienza a comando, come avvenuto in altri Paesi. C'è chi pensa che l'Italia debba raggiungere gli altri sugli alti livelli di civiltà e, invece, per Tarquinio nel nostro Paese c'è già «un altissimo livello di civiltà» e che «la vita è un valore che è posto a fondamento della nostra Costituzione». La libertà non deve diventare sinonimo di morte per il direttore di Avvenire: «Bisogna saper resistere a queste suggestioni».

DJ FABO È MORTO: EUTANASIA FABIANO ANTONIANI IN SVIZZERA. LEGGE FINE VITA, "TREMA" LA MAGGIORANZA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Come cambia il dibattito politico in Italia sul fine vita dopo la morte di Dj Fabo? La scelta di Fabiano Antoniani di recarsi in Svizzera per l'eutanasia riporta la questione al centro dell'agenda politica e la nuova maggioranza guidata da Paolo Gentiloni "trema", perché - come riportato da Il Foglio - ora a sinistra c'è una nuova formazione che ha un'impronta ben definita sui temi etici e sociali. La morte di Dj Fabo ha riacceso il dibattito tra chi dice no all'eutanasia e chi, invece, si vergogna che manchi ancora una legge sul fine vita. Il disegno di legge sul fine vita è in discussione presso la commissione Affari Sociali della Camera, che ha rinviato la discussione al 2 marzo in attesa dei pareri delle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali. La vera battaglia comincerà in Aula, perché l'approvazione della legge non piace all'ala cattolica della maggioranza, che sperava di rinviare la discussione all'autunno.

