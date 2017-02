FRANCA SOZZANI / Duomo Milano, il gotha della moda riunito per la Messa in suffragio

FRANCA SOZZANI, LA MESSA IN SUFFRAGIO AL DUOMO DI MILANO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - E' stata celebrata ieri la Messa in suffragio di Franca Sozzani, la direttrice di Vogue Italia scomparsa a Milano il 22 dicembre 2016 all'età di 66 anni e 11 mesi, un mese prima di compiere 67 anni. Franca Sozzani ha combattuto al lungo una malattia che l'ha portata alla morte. Il 24 dicembre scorso si sono svolti nel capoluogo lombardo i funerali in forma privata e ieri, 27 febbraio, la Messa in suffragio, al Duomo di Milano. Si è riunito, come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, il gotha della moda per ricordare Franca Sozzani. La Messa è stata celebrata dall'arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo, e tra gli altri erano presenti Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, Angela e Rosita Missoni, Ermanno Scervino, Ferruccio Ferragamo, Alberta Ferretti, Tomaso Trussardi, Lapo Elkann, Bianca Brandolini d'Adda, Marco Tronchetti Provera e la moglie Afef, Valentino, Giorgio Armani, Emanuele Filiberto di Savoia, Diego Della Valle, Paolo Zegna, Matteo Marzotto, Santo Versace, Donatella Versace. E ancora le top model Maria Carla Boscono, Naomi Campbell. Presenti anche alcuni politici tra cui l'ex premier Matteo Renzi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Fino all'ultimo Franca Sozzani è stata direttrice di Vogue Italia. Nel 2010 aveva lanciato il sito internet Vogue.it, il primo portale intestato alla testata di moda. Poi nel 2015 Franca Sozzani era stata nominata direttrice responsabile di tutti i periodici in lingua italiana con il marchio Vogue.

