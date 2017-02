Giuseppe De Rosa / Incidente stradale Castellammare di Stabia: grave l'attore di Scugnizzi e Un Posto al Sole (Ultime notizie oggi, 28 febbraio 2017)

GIUSEPPE DE ROSA, INCIDENTE STRADALE PER L'ATTORE: IN GRAVI CONDIZIONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Sarebbero gravi le condizioni di Giuseppe De Rosa dopo l'incidente stradale che ha coinvolto l'attore. L'incidente, secondo quanto riportato da NapoliToday, è al rione Petraro di Castellammare di Stabia: l'attore avrebbe riportato un'emorragia cerebrale e le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Non sono ancora noti i motivi per i quali Giuseppe De Rosa che ha 66 anni avrebbe perso il controllo della sua auto. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto l'attore è andato a sbattere contro un muro. Giuseppe De Rosa è un attore molto in film come "Scugnizzi", "Pacco doppio pacco e contropaccotto" ed è stato anche protagonista di soap opera come Un Posto al Sole, dove ha interpretato il ruolo di capo procuratore della Repubblica, Angelo Rulli. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri: Giuseppe De Rosa, prima di andare a sbattere contro un muro si sarebbe scontrato frontalmente con la sua auto ma al momento non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le forze dell'ordine sono la lavoro per chiarire le cause dell'incidente.

