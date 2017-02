INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Lazio sisma di 3.2M in provincia di Rieti (in tempo reale, 28 febbraio 2017, ora 1:16)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE NEL LAZIO. SISMA DI 3.2M IN PROVINCIA DI RIETI (IN TEMPO REALE, 28 FEBBRAIO 2017) - Movimenti tellurici importanti nel Centro Italia, già nei primi minuti di oggi, martedì 28 febbraio 2017. Alle 00:09 è stata colpita infatti la provincia di Rieti, da un sisma di 3.2M individuato ad 11 km di profondità. L'epicentro è stato localizzato invece a latitudinee 42.63 e longitudine 13.32. Interessate Amatrice, Campotosto, Accumoli, Capitignano, Montereale, Cittareale, Cortino, Crognaleto, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Fano Adriano e Barete. Alle 00:09, con qualche secondo di differenza, è stata colpita anche la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.3M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.34 e longitudine 13.34, ipocentro ad 11 km di profondità. Coinvolte L'Aquila, Lucoli, Tornimparte, Scoppito, Pizzoli, Ocre, Barete, Fossa, Cagnano Amiterno, Sant'Eusanio Forconese, Poggio Picenze, Rocca di Cambio, Villa Sant'Angelo, San Demetrio ne' Vestini, Borgorose, Capitignano e Fiamignano.

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE NEL LAZIO. SISMA DI 2.6M IN PROVINCIA DI RIETI (IN TEMPO REALE, 28 FEBBRAIO 2017) - Nella serata di ieri, colpita la provincia di Rieti da un sisma di 2.6M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.62 e longitudine 13.32, ipocentro a 8 km di profondità. Interessate Amatrice, Campotosto, Accumoli, Capitignano, Montereale, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Arquata del Tronto, Barete, Acquasanta Terme, Rocca Santa Maria, Borbona, Cagnano Amiterno, Fano Adriano, Valle Castellana e Pizzoli. Sul fronte estero, colpita alle 23:52 la costa sul versante occidentale della Turchia da una scosa di 4.0M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 39.49 e longitudine 26.04, ipocentro a 5 km di profondità. In base ai dati racolti dall'Osservatorio Nazionale di Atene, il punto colpito si trova inoltre a 18 km da Mithymna, in Grecia, ed a 34 km da Ayvacik, in Turchia. Alle 20.26 colpito inoltre Antofagasta, in Cile, da un sisma di 3.8M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 24.03 e longitudine 67.67, ipocentro a 215 km di profondità.

