INPS ONLINE/ Certificazione Unica 2017, disponibile modello per dichiarazione redditi (Oggi, 28 febbraio)

INPS ONLINE, IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (OGGI, 28 FEBBRAIO) - E' disponibile su Inps Online il modello necessario alla presentazione della dichiarazione dei redditi per chi ha l’Inps come sostituto d’imposta. Per ottenere la Certificazione Unica 2017 basta accedere con le proprie credenziali sul sito dell'Istituto: codice fiscale più Pin, oppure Spid, o ancora la Carta nazionale dei servizi. Eè possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della Certificazione Unica 2017. Il software online Certificazione Unica 201 è disponibile anche dall’app gratuita Inps-Servizi Mobile per smarphone e tablet. Chi non possedesse ancora le credenziali per utilizzare i servizi Inps Online può richiedere quelle di Spid (il Sistema pubblico di identità digitale) ai provider certificati dall’ Agenzia per l’Italia Digitale, oppure il codice Pin attraverso uno dei seguenti canali: sul sito web, al Contact Center al numero 803.164 da rete fissa (gratuito) o allo 06.164.164 (a pagamento), presso le sedi Inps. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere scaricate tramite il servizio Fascicolo Previdenziale del cittadino.

INPS ONLINE, IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017: ISTRUZIONI PER L'ACCESSO (OGGI, 28 FEBBRAIO) - L'accesso ai servizi di Inps Online è consentito, come spiegato sul sito dell'Istituto, ai soli soggetti in possesso di un Pin o di una Carta Nazionale dei Servizi o di una identità Spid almeno di livello 2. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e il loro utilizzo non è delegabile. Tutte le operazioni effettuate sono soggette a tracciatura ed imputate al titolare dell'utenza, con le relative responsabilità civili e penali. Inps Online ricorda che l'eventuale stampa, annotazione o memorizzazione su supporti telematici dovrà essere conservata con cura, per non permettere l'accesso ai servizi telematici da parte di persone non autorizzate. Le utenze non possono essere utilizzate per effettuare accessi mediante strumenti informatici che generano richieste di servizio in maniera automatica (ad esempio robot). Le informazioni ed i dati personali, ottenuti mediante l'utilizzo dei servizi telematici, dovranno essere trattati nel pieno rispetto della normativa vigente (D. lgs. 196/2003). La sessione di lavoro dell'utente viene chiusa automaticamente in seguito ad un periodo di inattività di 30 minuti. CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SERVIZIO

