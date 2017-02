ISIS/ Studentessa liceale preparava un attentato a Parigi, arrestata (oggi, 28 febbraio 2017)

TERRORISMO ISIS IN FRANCIA, PREPARAVA ATTENTATO: ARRESTATA STUDENTESSA A PARIGI (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - La minaccia del terrorismo internazionale è sempre elevata in tutta Europa e in particolare in Francia, dove l'Isis ha già dimostrato di essere in grado di poter ferire in maniera importante la civiltà occidentale. A dimostrazione che non si può mai abbassare la guardia arriva la notizia dell'arresto a Parigi di una studentessa liceale, sospettata di stare preparando un attentato terroristico sul suolo francese. A riportare l'accaduto, come sottolineato dall'Ansa, è la tv France 3 secondo cui ad essere finita in manette sarebbe una giovane della banlieu parigina. Per gli inquirenti che hanno messo in manette la liceale per sospetto terrorismo, la giovane farebbe parte del gruppo jihadista vicino all'Isis che si fa chiamare "Le Leonesse" e che in passato avrebbe avuto contatti frequenti con il jihadista Rachid Kassim. Il terrorista in questione, ricorda l'Ansa, l'8 febbraio scorso è stato ucciso in Iraq dall'attacco di un drone e viene considerato il mandante di almeno una 15ina di attentati o tentativi di atti terroristici in Francia, tra quello in cui padre Jacques Hamel rimase sgozzato nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray il 26 luglio 2016.. Già nel mese di settembre 3 giovani parigini erano stati arrestati poiché considerati vicini a Kassim.



