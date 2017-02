Incitò il figlio a uccidere un ragazzo/ Ma gli viene dimezzata la pena...

TOR PIGNATTARA: INCITÒ IL FIGLIO A UCCIDERE UN RAGAZZO PACHISTANO. CONDANNA RIDOTTA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - È stata ridotta di dieci anni in appello la condanna di Massimiliano Balducci, residente di Tor Pignattara che nel 2014 aveva spinto il figlio Daniel a uccidere Kahn Muhammad Shahazad, un ragazzo pachistano che stava pregando sotto casa loro. In primo grado l'uomo, che nel quartiere aveva un bar, era stato condannato a 21 anni di reclusione, ma la corte d'Appello ha deciso di diminuire la pena e portarla a dieci anni: questo perché la prima corte d'Assise d'Appello non ha riconosciuto l'omicidio volontario, derubricandolo a preterintenzionale con l'aggravante dell'istigazione e dei futili motivi. Il figlio, che all'epoca aveva solo 17 anni, è stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione ma, vista la giovane età, è stato affidato a una comunità con la messa in prova. Adesso aspetta la decisione della Corte d'Appello, ma la sua pena potrebbe estinguersi al termine della messa in prova.

TOR PIGNATTARA: L'UCCISIONE DI KAHN MUHAMMAD SHAHAZAD (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Il 18 settembre 2014 Kahn Muhammad Shahazad, un ragazzo pachistano di 28 anni, era ucciso a calci e pugni dal 17enne Daniel: la vicenda aveva fatto ghiacciare a tutti il sangue nelle vene perché era stato il padre del ragazzo Massimiliano a spingere il figlio a ucciderlo. "Ammazzalo, gonfialo!", gli ripeteva in continuazione. Cosa che il figlio adolescente ha fatto. La "colpa" di Kahn Muhammad Shahazad è stata quella di andare a pregare sotto la finestra di casa Balducci, nel multietnico quartiere di Tor Pignattara: sarebbe allora che la rabbia di Balducci è esplosa, spingendo il figlio a uccidere un ragazzo di pochi anni più grande di lui. L'uomo ha anche minacciato i vicini che si sono affacciati alla finestra e hanno provato a dire a Daniel di fermarsi, che stava massacrando quel ragazzo per niente. Inizialmente Balducci si è difeso dicendo che Kahn Muhammad Shahazad gli aveva sputato: cosa poi rivelatasi non vera in base agli accertamenti.

