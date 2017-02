MASSIMO BOSSETTI / News, Yara Gambirasio: intercettazioni in carcere con la moglie, difesa insiste sulla sua innocenza (Oggi, 28 febbraio 2017)

MASSIMO BOSSETTI, NEWS: IL VIDEO DEL PRIMO COLLOQUI IN CARCERE CON LA MOGLIE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Massimo Bossetti attende con ansia l'inizio del processo d'Appello per il delitto di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate uccisa il 26 novembre 2010. Dal 16 giugno 2014, il muratore di Mapello si trova in carcere, accusato del terribile omicidio della ragazzina e dell'occultamento del suo cadavere, eppure dal giorno del suo arresto l'uomo si è sempre dichiarato innocente. Non è bastato questo, tuttavia, a convincere i giudici della Corte d'Assise di Bergamo, che lo scorso primo luglio lo hanno condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo. La sua innocenza, Massimo Bossetti l'ha proclamata in lacrime anche nel suo primo colloquio in carcere avuto con la moglie Marita Comi, dieci giorni dopo il drammatico arresto. A rivelarlo è stata la trasmissione Quarto Grado, che ha trasmesso le immagini di quella conversazione tra marito e moglie tratta dalle registrazioni delle telecamere nascoste presenti nel penitenziario di via Gleno. Come scrive Bergamo News, il presunto assassino di Yara Gambirasio appare disperato ed in lacrime. Un'immagine ben diversa da quella che siamo stati abituati a vedere in questi anni, nel corso dei quali è sempre emerso il suo sguardo freddo e in parte distaccato. Alla moglie ripete di essere innocente, di non avere nulla a che fare con l'omicidio della piccola Yara Gambirasio. E' sconvolto e rivela a Marita di avere paura della nuova vita in carcere, ribadendo il fuoco di domande che ha dovuto affrontare nel corso dell'interrogatorio da parte degli inquirenti. Di fronte alla sua disperazione, la donna prova a calmarlo rivelando come lei e l'intera famiglia siano convinti della sua totale innocenza. L'unica cosa che proprio non le quadra sarebbe la passione del marito per le lampade. "Perché andavi a fare le lampade lì?", chiede la Comi a Bossetti, riferendosi a quanto emerso dalle indagini in base alle quali il presunto killer di Yara era solito recarsi in un centro estetico di Brembate, situato nella medesima strada che la ragazzina uccisa era solita percorrere per recarsi in palestra. Ciò che trapela da questo documento video è proprio la disperazione di Massimo Bossetti. Un "documento autentico" secondo Claudio Salvagni, uno dei suoi avvocati difensori, il quale ha commentato in studio l'importanza di queste immagini, chiaro segno, a sua detta, della sincerità del proprio assistito. Anche Salvagni, presente in trasmissione, ha insistito sull'estraneità di Bossetti rispetto all'omicidio della tredicenne, dichiarando: "Lui è innocente e non ha ucciso Yara". E nel commentare le immagini trasmesse, ha infine chiosato, rispondendo anche alla domanda del conduttore che gli chiedeva se per caso Massimo Bossetti stesse recitando, mentre era in lacrime al cospetto della moglie: "Risentire e rivedere oggi quel video mi fa un certo effetto e se fosse un attore bisogna riconoscergli un Oscar. Credo nella genuinità di quella intercettazione che per me è la pura e semplice verità". Clicca qui per vedere il video di Massimo Bossetti in lacrime.

© Riproduzione Riservata.