MENINGITE/ Padova: bambino di 3 anni ricoverato d'urgenza. Cremona: muore bimba, 22 indagati (Ultime notizie oggi, 28 febbraio 2017)

MENINGITE, PADOVA: BAMBINO DI 3 ANNI RICOVERATO D'URGENZA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Nuovo caso di meningite a Napoli: un bambino è stato ricoverato all'ospedale Cotugno, ma è fuori pericolo. I medici hanno precisato che le condizioni di salute del piccolo non sono allarmanti e che non c'è il rischio di contagio, anzi sta bene ed è in via di guarigione. I sanitari hanno spiegato che un'otite malcurata ha provocato l'infezione dell'orecchio che si sarebbe trasmessa alle meningi. Ora il bambino è sotto osservazione e sottoposto a trattamento antibiotico preventivo per le complicanze meningitiche. Di conseguenza, non è scattato il protocollo di profilassi per i parenti e per la scuola. Un bambino di tre anni, invece, è stato ricoverato in condizioni critiche sabato notte nel Dipartimento di Pediatria di Padova. Il bimbo, originario di Alessandria, ha contratto la meningite da meningococco. Nelle ultime ore è partita la ricerca dei contatti per metterli in profilassi. Pur sofferente, il piccolo è vigile e interagisce, ma la fase è giudicata delicata dai medici.

MENINGITE, CREMONA: MUORE BIMBA, 22 INDAGATI (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Per la morte di una bimba di 4 anni, stroncata da una meningite da pneumococco, ora sono indagati 22 tra medici, pediatri, neurologi, rianimatori e infermieri. La bambina, che era stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Cremona giovedì 16 febbraio, è stata trasferita in condizioni disperate all'ospedale Civile di Brescia tre giorni dopo, poi nel giro di 24 ore è stata dichiarata la morte cerebrale. La Procura di Brescia ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba e incaricato un perito dell'istituto di medicina legale di Verona di fare luce sulle cause della morte. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la bambina, curata per una crisi epilettica, è morta per infezione da pneumococco, una forma non contagiosa, ma potenzialmente letale. Da accertare se ci sia stata negligenza o imperizia da parte del personale medico dei due ospedali. Per gli indagati è stata ipotizzata l'accusa di omicidio colposo.

