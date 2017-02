Martedì grasso / Carnevale, il gran finale: il maltempo a Viareggio rovina la festa dei Carri, ma i dolci… (oggi, 28 febbraio 2017)

MARTEDÌ GRASSO, TERMINA IL CARNEVALE: ANNULLATA LA SFILATA DEI CARRI A VIAREGGIO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Domani inizia la Quaresima e oggi con il martedì grasso infatti finisce la grande festa del Carnevale 2017, quantomeno per tutti tranne che per gli Ambrosiani. Per via del loro calendario diverso - domani non si festeggia il mercoledì delle ceneri, domenica sarà il primo vero giorno di Quaresima - solo a Milano e dintorni oggi non è il martedì grasso; per tutti gli altri però oggi finisce la grande festa di vestiti, travestimento, maschere e ovviamente carri allegorici. Il Martedì grasso è una festa che rappresenta la fine della settimana dei sette giorni grassi (carnevale). Questo periodo durante il quale si festeggia, precede il mercoledì delle ceneri che segna l'inizio della Quaresima ed è anche per questo che molte persone si recano in chiesa a confessarsi in questa giornata. Anche molte celebri sfilate di carnevale hanno luogo proprio il Martedì grasso. Peccato però che una delle grandi tradizioni di questa giornata, la sfilata finale del Carnevale di Viareggio, è stata rovinata dal maltempo. Il maltempo si abbatte sul Carnevale di Viareggio. A causa della pioggia, ma soprattutto del forte vento, il corso mascherato del martedì grasso che era in programma nel pomeriggio a partire dalle 15 e' stato annullato. I grandi carri di cartapesta, che questa mattina erano già usciti dalla Cittadella del Carnevale per recarsi sui viali a mare, sono cosi' dovuti rientrare negli hangar. La decisione e' stata presa per motivi di sicurezza dalla Fondazione Carnevale, l'ente che organizza i festeggiamenti, riporta l’Agi.

MARTEDÌ GRASSO, TERMINA IL CARNEVALE: LO SPETTACOLO DEI DOLCI (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Per un martedì grasso “sfortunato” almeno a Viareggio - patria del Carnevale - tanti altri momenti saranno garantiti e resi speciali oggi per la grandissima tradizione più dolce possibile: il martedì grasso è infatti perfetto per gustare per l’ultima volta i grandi dolci carnevaleschi rendendo l’aggettivo di questo giorno con pieno senso compiuto. E allora via con castagnole alle frittelle, dalle chiacchere – tipiche in Lombardia, Piemonte, Veneto o Emilia – al migliaccio napoletano e alla pignolata siciliana. Dall’estero invece spazio a grandi tradizioni dal gusto più “speziato”: i Bugnes francesi, i Papos de Anno brasiliani con sciroppo alla vaniglia o la king cake multicolore americana. Ecco, non sempre estero è sinonimo di buono a tutti i costi, per questo motivo forse anche per il martedì grasso 2017 la scelta cadrà ancora su cibi rigorosamente italiani. Non è razzismo, è furbizia!

